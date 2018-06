Les infos immanquables du jour: «Aquarius», disparus de l'Ariège et Johnny

Le navire Aquarius, le 1er juin 2018 au large des côtes maltaises et italiennes. — Salvatore Cavalli/AP/SIPA

Que vous soyez fan de Johnny ou d’Yvette Horner, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : «Aquarius»: «L'état de fatigue et de stress à bord peut mener à la catastrophe»

Après plusieurs jours d’attente en mer, le dénouement est proche. Les 629 migrants secourus au large de la Libye par l’Aquarius, un navire humanitaire affrété par l’ONG SOS Méditerranée, vont finalement rejoindre l’Espagne avec l’aide de deux bateaux italiens. Antoine Laurent, responsable des opérations maritimes de l’ONG, nous raconte les trente-six heures de confusion autour du sort des naufragés. Une interview à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : Disparus de l'Ariège: Les corps du père et de sa fille retrouvés

Ils avaient disparu le 30 novembre dernier, à Mirepoix (Ariège). Le corps de Christophe Orsaz, 46 ans, et celui de sa fille, Célia Orsaz, 18 ans, ont été découverts ce mardi à Belesta, une trentaine de kilomètres plus loin, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Ils ont été retrouvés par les militaires du groupement de gendarmerie de l’Ariège, pas très loin du lieu où leur voiture avait été retrouvée calcinée. Un article à retrouver là.

L’article le plus à lire du jour : C8, BFMTV: Pour parler de Johnny et Laeticia Hallyday, les chaînes partent à la chasse aux «proches»

Plus de six mois après sa disparition, Johnny Hallyday est toujours parmi nous. A la télévision notamment, on ne compte plus les documentaires qui dissèquent et décortiquent la vie du rockeur, tentant de percer le mystère Hallyday. Cette semaine, deux chaînes ont une fois encore décidé de se pencher sur le Taulier, mais en se tournant cette fois-ci vers ses proches. Plus de détails par ici.