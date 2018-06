Orages: 24 départements en vigilance orange, routes coupées et trafic des trains perturbé

L'A71 sous la pluie à Epineul-Le-Fleuriel. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

La France continue de vivre au rythme des orages et des inondations avec 24 départements en alerte orange ce mardi, avant une accalmie prévue pour mercredi.

Météo France a levé sa vigilance à 06 heures en Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49) et Vendée (85). Les alertes, qui courent jusqu’à mercredi 13 heures, concernent quasi-exclusivement la moitié nord du pays, à l’exception de cinq départements dans le Sud-Ouest : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées à cause de la pluie et des inondations, le Gers et le Tarn-et-Garonne à cause des risques d’inondation.

Sont encore concernés par la vigilance orange « pluie-inondation » : l’Aisne, les Ardennes, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Marne, la Mayenne, la Meuse, l’Oise, l’Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise. Le Tarn-et-Garonne et le Gers sont en vigilance « inondation ».

Des bouchons sur les routes inondées

Comme annoncé par Météo-France, lundi fut « une journée encore très électrique et très pluvieuse ». « 53 millimètres ont été relevés à Nantes dont 33 millimètres en une heure », a indiqué Météo-France, qui a souligné les risques importants d’inondation, alors que les précipitations tombent sur des sols déjà gorgés d’eau.

Les fortes pluies ralentit fortement la circulation sur les routes. En Ile-de-France, plus de 540 kilomètres de bouchons étaient enregistrés à 8h30, avec une vitesse moyenne de 33 km/h, selon l’organisme Sytadin. L’autoroute A13 est coupée dans les deux sens à hauteur de Bouafle (Yvelines), en raison de l’inondation des voies. La RN6 est coupée à la circulation dans le sens Paris-province, à hauteur de la commune de Montgeron (Essonne).

Le trafic ferroviaire a été perturbé, notamment dans l’Ouest, où les lignes Angers-Saumur, Nantes-Savenay et Angers-Le Mans ont été interrompues. L’importante gare de Saint-Pierre-des-Corps (banlieue de Tours) a été inondée quelques heures. La France a subi depuis mai plusieurs épisodes orageux très violents. La vague d’intempéries a fait la semaine dernière quatre morts au total et a provoqué des inondations et d’importants dégâts.

