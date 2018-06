Donald Trump et Kim Jong-un font quelques pas pendant leur sommet à Singapour, le 12 juin 2018. — SAUL LOEB / AFP

Après des mois d’affrontements verbaux, les deux dirigeants se sont enfin rencontrés. Donald Trump et Kim Jong-un ont commencé la journée à Singapour en échangeant une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. La dénucléarisation va commencer « très rapidement », a lancé le président américain après le sommet. Il a dit avoir établi une relation « très spéciale » avec le dirigeant nord-coréen, un « homme talentueux » qui « aime beaucoup son pays » et qu’il s'est dit prêt à inviter à la Maison Blanche. La teneur du document signé par les deux hommes à l’issue de leur rencontre, « très complet » selon Donald Trump, n’a cependant pas encore été dévoilée.

Diesel : L'Allemagne ordonne le rappel de 774.000 Mercedes en Europe

Berlin a ordonné lundi le rappel immédiat à travers l’Europe de 774.000 Mercedes, des véhicules équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d’émissions. « Le gouvernement ordonne un rappel officiel immédiat en raison de la présence de dispositifs de manipulation », a annoncé le ministre allemand des Transports. Daimler, la maison mère de Mercedes, « a indiqué qu’il allait procéder aussi vite que possible, en collaboration transparente avec les autorités, pour s’assurer que les systèmes de mesures rejetés par le gouvernement soient supprimés », a affirmé le ministre. Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et les SUV des emblématiques classes GLC et C, dont 238.000 roulent en Allemagne.

La célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée lundi à l’âge de 95 ans à Courbevoie, a annoncé son agent. « Elle n’était pas malade. Elle est morte des suites d’une vie bien remplie », a commenté Jean-Pierre Brun. Yvette Horner, qui aurait eu 96 ans le 22 septembre, avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011, selon la même source.