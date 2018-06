Les infos immanquables du jour: Les indemnité des députés, le rappeur Médine et le Mondial-2018

La députée LFI Danièle Obono à l'Assemblée nationale, le 3 octobre 2017. — VILLARD/SIPA

C’est lundi et vous en avez déjà marre ? Ces immanquables sont faits pour vous.

L’article le plus lu du jour : France insoumise: Selon Danièle Obono, les députés ne perçoivent pas une «indemnité suffisante» pour se loger

« Vous voulez qu’on les loge où, les députés ? » Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC ce lundi matin, Danièle Obono a répondu à cette question. La députée de la France insoumise a déclaré que les députés « pourraient avoir les moyens de se loger s’ils avaient une indemnité suffisante pour le faire ». « Le problème pour les députés dans les autres régions, c’est que ça fait une indemnité en plus. C’est peut-être plus difficile et plus cher », a-t-elle ajouté. Vous ne comprenez rien à ces quelques déclarations ? On essaie de vous expliquer où elle veut en venir ici.

L’article le plus partagé du jour : Non, le rappeur Médine n’a pas utilisé une affiche « Jihad » pour son concert au Bataclan

Le rappeur Médine est au cœur d’une polémique depuis vendredi 9 juin et le lancement d’une campagne pour l’annulation de ses concerts au Bataclan prévus les 19 et 20 octobre prochain dans ce lieu où un attentat le 13 novembre 2015 a fait 90 morts et des centaines de blessés. Plusieurs personnalités politiques telles que Marine Le Pen (Rassemblement national), Laurent Wauquiez (LR) se sont fait l’écho de cette campagne. Un visuel affichant le rappeur du Havre portant un pull « Jihad » où un sabre jaune est apparent, circule sur Twitter et est présenté comme l’affiche du concert. Ce visuel a été relayé par plusieurs comptes dont celui de Marine Le Pen. On vous explique tout sur cette intox par là.

Dans le premier épisode, on vous racontait l’histoire de la Campagne de Russie de Napoléon revisitée au goût des Bleus. Si vous avez raté ce chef-d’œuvre, on vous invite à le relire de toute urgence. Cette fois, on s’attaque au casting de cette production XXL, toujours avec l’aide de François Houdecek, responsable de l’édition de la correspondance de Napoléon (15e et dernier volume terminé en mai). Un article à lire par ici.