VIDEO. Météo: Un épisode de pluie à Nantes «tout à fait exceptionnel», selon Météo France

NANTES, le 15/10/2011 Un homme marche sous la pluie — FABRICE ELSNER/20MINUTES

Ça ne s’arrête plus. Pas moyen de mettre le nez dehors ce lundi à Nantes sans être complètement trempé… « Depuis 10 h ce lundi matin, il est tombé 56 mm à Nantes, expliquait Jean-Luc, de Météo-France à Nantes, vers 16 h 15. On va attendre jusqu’à 60 ou 70 mm ce soir, et peut-être plus de 80 mm dans certains endroits [jusqu'à demain matin]. » Le record sur une journée à Nantes date du 7 juillet 1977 avec 95 mm tombés sur une journée. « C’était hors-norme, poursuit le prévisionniste. Là, aujourd’hui, c’est un épisode tout à fait exceptionnel. »

[RECORD] #Record de cumuls de #pluie de 55 ans battu à Nantes pour un mois de #juin. Il est déjà tombé depuis le 01/06 125mm (ancien record mensuel : 124mm), dont 45mm en seulement 3h aujourd'hui, transformant certaines rues en #torrents. Credit : instagram/ leotin_voodoo pic.twitter.com/MVw0sd1EJy — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 11, 2018

En moyenne, en juin, il tombe 40 mm à Nantes. Samedi (9 juin), on était à 81 mm depuis le début du mois. Si on ajoute, les 60 mm [au minimum] de ce lundi, le record historique de juin (il date de juin 1955 avec 124 mm) va voler en éclats [81 + 60 = 141 mm]. La pluie devrait persister jusqu’à la fin de journée de mardi. « Le plus gros jusqu’à minuit ce soir et demain on aura des pluies plus faibles », prévoit Jean-Luc.

Depuis ce lundi matin, les pompiers de Loire-Atlantique sont « inondés » d’appels et avaient réalisé, entre 11h30 et 16h30, plus de 685 interventions dans le département.

