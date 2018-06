VIDEO. Orages: «Mon chien se planquait tout au fond de l'armoire»

Sensibles à la baisse de pression atmosphérique, les animaux sentent arriver l'orage de loin et peuvent faire preuve d'une grande nervosité — Ebowalker/Pixabay

Sensibles aux changements de pression atmosphéroques, les animaux sentent les orages arriver de loin.

Ils peuvent en avoir très peur et chercher à se cacher ou à se réfugier dans les bras de leur maître.

Selon certains internautes, il ne faut pas les forcer l'animalà venir avec vous, sous peine de le stresser encore plus.

Vous voyez cette scène dans La Mélodie du bonheur, lorsque tous les petits Von Trapp vont se réfugier dans le lit de Maria parce que le tonnerre gronde ? Eh bien la même scène pourrait être rejouée avec des animaux. Oui, comme vous (ne niez pas), comme les enfants, les animaux ont peur de l’orage. Et vu les prévisions pour ces prochains jours, ce n’est pas près de s’arranger. Vous avez été nombreux à nous le raconter à la suite de notre appel à témoignages.

Les animaux peuvent commencer à stresser bien avant de voir les éclairs ou d’entendre le ciel se déchirer ?. «Ma chienne sait toujours quand un orage arrive, raconte Céline. Elle commence à stresser et à bouger un peu partout. » Le chien de Mariana, lui, a « la queue basse, le poil hérissé et tourne en rond quand l’orage se prépare. Il ne sait pas où se mettre pour être en sécurité et en règle général je le retrouve, soit scotché au plus loin dans la pièce la plus éloignée des ouvertures, soit collé à mes pieds. » Selon une étude du docteur Simon Robson, de l’université James Cook aux Etats-Unis, reprise par La Chaîne Météo, c’est parce que les animaux sont particulièrement sensibles aux changements de pression atmosphérique.

«Il se sent rassuré dans sa tanière»

Les plus pragmatiques se réjouiront d’avoir un baromètre vivant, mais en attendant, ils sont morts de trouille. Et ça ne s’arrange pas lorsque le tonnerre se met à gronder. Vous avez le réflexe de vous cacher sous votre couette lorsque vous avez peur ? Eux aussi. « Mon chien Heliott se planquait tout au fond de l’armoire, se souvient Marie. L’épagneul de Françoise, c’était « sous le lit ». Le lapin d’Adeline se terre « dans son coin préféré ». Le yorkshire de Sylvie, lui, va carrément se réfugier dans les bras de sa maîtresse. « Je le réconforte et le garde sur moi jusqu a ce que l’orage passe, précise cette dernière. Une attitude partagée par la plupart d’entre vous. A en croire Morgane, le seul moyen de le rassurer son chat est de « construire une mini-cabane dans le lit. Il se sent rassuré dans sa tanière. » Le chien d’Angélique a exceptionnellement le droit de monter dans son lit et se fait cajoler en attendant que l’orage passe.

«Les joies quotidiennes»

Sur la meilleure attitude à adopter pour rassurer votre animal, Sylvie et Marie ont le même conseil : ne pas forcer l’animal à venir avec vous s’il n’en manifeste pas l’envie. « Je les laisse aller se cacher où ils veulent et je leur fiche la paix, car plus on essaye de les rassurer plus on les stresse les animaux, explique Sylvie. Et si l’envie vous vient de leur chanter une chanson pour leur changer les idées, celle de la fameuse scène de La Mélodie du bonheur reste un classique.