VIDEO. Intempéries: Vingt-cinq départements placés en vigilance orange par Météo France

Attention aux orages en ce début de semaine. Météo France a placé ce lundi 25 départements en vigilance orange en raison d’un « risque fort de phénomène violent » concernant les orages et risques d’inondation. Cette vigilance a été levée dans la nuit sur le sud-ouest, mais de nouveaux départements sont à surveiller sur les Pays de Loire, l’Orne et l’Ille-et-Vilaine.

Météo-France a placé sept nouveaux départements sous vigilance orange en raison d’une « situation fortement orageuse d’été » avec « un risque fort de phénomène violent » : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, l’Orne, la Sarthe, la Vendée et l’Ille-et-Vilaine qui passe de vigilance orange « inondation » à vigilance orange « orages ».

Alerte levée dans 12 départements

La vigilance orange aux orages est maintenue pour 18 départements : l’Aisne, le Cher, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise et la Seine-Maritime.

Elle est par contre levée sur douze départements : l’Ariège, l’Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Vienne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Les deux derniers passant en vigilance orange « inondation ». L’alerte est valable à compter de 6 heures et jusqu’au mardi 12 juin à la même heure.

Une bande pluvieuse et orageuse s’est organisée depuis le Poitou-Charentes jusqu’au sud-est de la région parisienne. Plus au sud, les orages ont cessé. Sur les départements placés ou maintenus en vigilance orange, l’activité orageuse se généralise et s’intensifie par le sud.

Forte activité électrique

Les pluies orageuses prendront un caractère plus continu au fil des heures et des cumuls de 50 à 80 mm pourront être atteints ponctuellement. Ce sera le cas de façon plus étendue sur le sud des Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée), où ces pluies intenses perdureront en soirée et nuit prochaine.

Une forte activité électrique, des chutes de grêle ou des rafales de vent sont également possibles, mais les quantités de pluie attendues restent le facteur dominant de cet épisode, compte tenu des sols parfois déjà saturés.

