Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ils veulent mener une opération coup de poing. Les agriculteurs ont commencé dimanche soir à bloquer des raffineries et dépôts de carburant, pour dénoncer l'« incohérence » du gouvernement qui les oblige à respecter des normes auxquelles ne sont pas soumis des produits importés comme l’huile de palme.

Deux appels à témoins sont lancés lundi par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête sur deux disparitions dans la Drôme, en 2011 et 2016, qui font partie des centaines de dossiers réexaminés pour y déceler une éventuelle implication de Nordahl Lelandais. Le premier concerne Nelly Balmain. En août 2011, cette femme de 29 ans quittait le domicile de ses parents à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) pour ne jamais réapparaître. Son scooter n’a jamais été retrouvé non plus.

Ego ou stratégie ? Après le brusque revirement de Donald Trump, qui a déchiré d’un tweet le communiqué final du sommet du G7, au bas duquel il venait d’apposer sa signature, la guerre des mots s’est poursuivie par médias interposés. Mais selon Washington, l’attitude du président américain était liée à sa rencontre de mardi avec Kim Jong-un. Pour Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump, celui-ci n’allait pas « se laisser malmener par un Premier ministre canadien à la veille [du sommet] ». « Il n’allait pas se permettre de démonstration de faiblesse alors qu’il était en route pour négocier avec la Corée du Nord, et il a bien raison. Kim ne doit pas voir de faiblesse américaine », a-t-il insisté.

