Enquête sur Nordahl Lelandais: Appels à témoins pour deux disparus dans la Drôme

ENQUETE Ces deux disparitions, qui remontent à 2011 et 2016, sont étudiées par la cellule de coordination Ariane, chargée de procéder à des recoupements entre le «parcours de vie» de l'ancien maître-chien et les disparitions non élucidées...