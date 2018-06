Alerte aux orages! Trente départements placés en vigilance orange

Des orages sont annoncés dans plusieurs départements dimanche et lundi. — Pixabay

Météo France appelle à nouveau ce dimanche à la vigilance. L’organisme de prévision météorologique a placé 30 départements, du nord de l’Ile-de-France jusqu’au Tarn, en vigilance orange en raison des risques d’orages.

Il s’agit de l’Aveyron, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, du Lot, du Lot-et-Garonne, de Paris et sa petite couronne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Vienne, de l’Essonne, le Val-d’Oise, l’Aisne, l’Ariège, l’Eure, la Haute-Garonne, le Gers, l’Oise et la Seine-Maritime.

L’Ille-et-Vilaine est également placé en vigilance orange, mais pour crues et inondations.

#AlerteMétéo 23 départements placés en alerte orange ⚠️ En fin de journée et nuit prochaine, de nouveaux orages violents vont se former sur les départements en vigilance orange. Fortes pluies, grêle et vent à prévoir. Ecoutez 107.7

Bulletin d'alerte : https://t.co/XAmvbbPW01 pic.twitter.com/mQUXsT83V2 — Sanef 107.7 (@sanef_1077) June 10, 2018

L’alerte va débuter ce dimanche à 16h, et devrait se terminer mardi à minuit.

Des orages violents sur le Bassin parisien, le Limousin, l’ouest de l’Aquitaine et le sud du Massif central

Météo France met en garde contre «une situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent ».

« En fin d’après-midi, la situation va devenir à nouveau fortement orageuse. Les orages les plus violents sont attendus sur le Bassin parisien, le Limousin, l’ouest de l'Aquitaine et le sud du Massif central. Ils seront parfois accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de très fortes pluies (50 mm voir plus en peu de temps) », précise Météo France dans son bulletin.