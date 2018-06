C'est l'heure du BIM: Clash Macron-Trump (la suite), découverte sur Mars et l'emoji salade perd son œuf

Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison Blanche, le 24 avril 2018. — Brendan Smialowski / AFP

La bromance, c’est fini. Après les bises et les tapes sur l’épaule à Paris et à Washington, le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Aux côtés de Justin Trudeau, le président français a averti son homologue américain qu’il ne se laisserait pas intimider par ses menaces de guerre commerciale. Et il a menacé d’isoler les Etats-Unis lors du G7 qui s’ouvre vendredi au Canada, ce qui lui a valu un tweet cinglant du président américain. « Peut-être que ça est égal au Président américain d’être isolé mais ça nous est aussi égal d’être à six si besoin était », a commencé Macron. Réponse de Trump : « Merci de dire au Premier ministre Trudeau et au président Macron qu’ils font payer aux Etats-Unis d’énormes taxes J’ai hâte de les voir demain. » Ambiance.

Y a-t-il eu de la vie microscopique sur Mars par le passé ? Le véhicule Curiosity a détecté la matière organique la plus complexe jamais trouvée à la surface de la planète rouge, ont révélé jeudi des scientifiques de la Nasa. A ce stade, on ne sait si les échantillons viennent d’une météorite, de formations géologiques équivalentes au charbon sur Terre, ou encore d’une forme de vie passée. Mais cela veut dire qu’il y avait les briques élémentaires nécessaires à la vie. La quête continue.

Après l’émoji hamburger et l’émoji bière, Google va modifier sa salade, pour le plus grand plaisir des végans. Jennifer Daniel, responsable du design des émojis chez Google, a annoncé dans un tweet mercredi que la salade n’allait bientôt plus comporter d’œuf. Mais pourquoi ce choix ? Chez Google, le sujet de « l’inclusion et de la diversité est très important », explique-t-elle. Sans œuf, « cela en fait une salade végane plus inclusive ».