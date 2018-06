Découvrez les rendez-vous incontournables du Lyon BD Festival

Plus de 200 auteurs seront présents ce week-end pour le Lyon BD Festival. — Service presse

Le Lyon BD festival débute samedi et se prolongera jusqu’à la fin du mois de juin à travers de multiples événements.

Parmi les rendez-vous proposés, 20 Minutes a sélectionné des temps forts du festival « in », sympas pour s’immerger, en solo, en famille ou entre ami dans l’univers du 9e art.

A partir de ce samedi et jusqu’à la fin du mois de juin, le 9e art débarque en Presqu’île. A l’occasion de cette treizième édition du Lyon BD Festival, plus de 200 auteurs seront présents ce week-end pour assister au festival « in ». Rencontres, spectacles, expositions et performances viendront ponctuer ces deux prochains jours dans des lieux emblématiques de la cité. 20 Minutes a sélectionné pour vous les rendez-vous incontournables pour plonger dans l’univers de la bande dessinée et faire de belles découvertes.

Un week-end de rencontres et de dédicaces

L’auteure Pénélope Bagieu sera présente samedi à 11 heures sur la scène du chapiteau, place des Terreaux. Elle sera présente pour parler des Culottées, ce double album consacré aux femmes investies, à travers différents combats, pour faire avancer des causes auxquelles elles croyaient. Cy, à qui l’on doit l’album Le vrai sexe de la vraie vie sera, elle, à la Fnac Bellecour à 16 heures pour rencontrer les lecteurs. Jusqu’à dimanche soir, 270 bédéistes seront présents pour présenter leurs albums et échanger avec le public à l’instar de Lucie Castel, Benjamin Flao ou encore Diglee…

Réfugiés, l’exposition à ne pas manquer

Jusqu’au 10 juin, le public est invité à découvrir le regard porté par quatre spécialistes du 9e art sur la crise migratoire lors de l’exposition Réfugiés présentée à la galerie des Terreaux en partenariat avec Arte Reportage. En écho à la série multimédia réalisée par la chaîne, des auteurs se sont rendus dans des camps, à Calais, ou Grande-Synthe en France, mais aussi en Irak, au Népal ou au Tchad pour réaliser des reportages dessinés. Des réalisations que chacun pourra découvrir au fil de cette expo, avant de se plonger dans les BD récits, BD reportages ou BD documentaires de dizaines d’autres auteurs inspirés ces dernières années par la vie des réfugiés. Parmi les temps forts de cette exposition, les auteurs Lisa Mandel, Edmond Baudoin et Lucie Castel seront présents dimanche, à midi, sur la scène du Chapiteau, aux Terreaux, pour évoquer leur travail avec le public.

La BD sur scène !

Tout au long du week-end, des performances et des spectacles vivants autour de la bande dessinée sont organisés à Lyon. Parmi les rendez-vous proposés au public, les spectateurs pourront découvrir, samedi à 15 heures, La bande dessinée à voix haute, une lecture sans projection d’images proposée par Charles Berbebian. Il sera accompagné sur la scène du théâtre de la Comédie Odéon de Philippe Dupuy, Brigitte Findakly, Lisa Mandel, Marion Montaigne ou encore Lewis Trondheim. Dimanche, à 14 heures à l’opéra de Lyon, c’est à un concert étonnant que les festivaliers pourront prendre part. Le compositeur Julien Limonne et le dessinateur Enrico Marini ont uni leur talent pour proposer un spectacle mêlant dessin et musique baptisé Batman par Marini, le concert illustré.

Des rendez-vous pour les jeunes lecteurs

Lyon BD junior est de retour ! Pour sa deuxième année, le festival dédié aux 5-14 ans nous réserve de belles surprises. Au programme : ateliers dessins, coin lecture mais aussi rencontres avec les auteurs. Samedi après-midi sera l’occasion pour les enfants de rencontrer Aurélie Neyret. L’auteure des Carnets de Cerise, une petite fille qui se rêve romancière, sera présente dans la salle des anciennes archives de l’Hôtel de ville à partir de 16 heures. Gaëlle Alméras, inspirée par les astéroïdes, les comètes et les trous noirs, viendra dimanche à 17 heures présenter son premier album Le super week-end de l’espace à l’Hôtel de Ville.