Des propos bien peu diplomatiques, à moins d’une semaine d’une rencontre historique entre le président des Etats-Unis et le dirigeant de la Corée du Nord. L’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a affirmé que Kim Jong-un avait supplié « à genoux » pour qu’un sommet avec le président américain ait lieu, a rapporté le Wall Street Journal [article payant] mercredi. L’ancien maire de New York a précisé par la suite qu’il ne faisait qu’exprimer une opinion personnelle, et qu’il ne faisait pas partie de l’équipe diplomatique américaine.

Le Conseil national du PS va avaliser samedi le déménagement de son siège national de Solférino (Paris VIIe) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a-t-on appris mercredi auprès de la trésorière du parti, Pernelle Richardot. Le parti a jeté son dévolu sur un bâtiment moderne d’environ 1.200 m2 à Ivry, acheté dix fois moins cher que le prix de vente de Solferino.

Pour paraphraser l’immense Dewey dans la série Malcolm, on ne s’attendait à rien et on est quand même déçus. Plus que de la terre battue, un champ de bataille ensanglanté. Plus qu’une contre-performance, une hécatombe. Pour la première fois depuis onze ans, aucun Français n’a atteint la deuxième semaine de compétition à Roland-Garros. Bon alors, on fait quoi maintenant ?