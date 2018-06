Haute-Saône: Disparition «inquiétante» d'un garçon syrien de 12 ans

DISPARITION Lors de sa disparition, Muhamad était vêtu d'un short bleu, d'une chemise blanche et de baskets noires, précise l'appel à témoins lancé par la gendarmerie...

Muhamad Nizar Tlass, âgé de 12 ans, a disparu le 5 juin à Gray. — Gendarmerie de la Haute-Loire

Il est brun aux yeux bleus et parle très peu le français. Un garçon syrien de 12 ans, domicilié à Gray (Haute-Saône) avec son père, est porté disparu depuis mardi soir, a indiqué mercredi le procureur de Vesoul qui a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante » et privilégie l’hypothèse d’un conflit familial.

« La piste la plus probable est celle d’un conflit familial, avec une mère qui a enlevé son fils », a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic. La gendarmerie de Gray a lancé mercredi un appel à témoins pour tenter de retrouver Muhamad Nizar Tlass.

« L’avis de recherche vise désormais à les empêcher de quitter le territoire français, car pour nous, autorités françaises, c’est le père qui a l’autorité sur l’enfant », a ajouté le magistrat.

Sa mère domiciliée en Suède serait sur place

Muhamad est domicilié à Gray depuis une quinzaine de jours avec son père, sa belle-mère et deux autres enfants dans l’attente d’une réponse à leur demande d’asile. Mardi vers 17h, à la sortie du collège, le garçon s’était rendu devant son immeuble avec une amie, mais il n’est pas rentré à son domicile. Son père l’a cherché jusqu’à 22h30, avant de signaler sa disparition à la gendarmerie. Son téléphone portable est éteint et ne peut plus être géolocalisé, a précisé le procureur.

Les gendarmes ont établi que la mère de l’enfant, domiciliée en Suède, avait eu des échanges téléphoniques avec son fils et qu’elle était arrivée mardi à l’aéroport de Roissy à Paris, avant d’être déposée par un autocar à Dijon.

Un important dispositif de gendarmerie déployé

« Un témoin a également indiqué avoir vu l’enfant se jeter, sans contrainte, dans les bras d’une femme qui semblerait être sa mère », a noté le procureur. « La question qui va se poser est de savoir qui a la garde du garçon. Une coopération internationale avec la Suède sera nécessaire pour trancher cette question », a-t-il dit.

Lors de sa disparition, Muhamad était vêtu d’un short bleu, d’une chemise blanche et de baskets noires, précise l’appel à témoins lancé par la gendarmerie, joignable au 03.84.65.11.45 pour tout renseignement permettant de localiser l’enfant. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé depuis mardi et mercredi, appuyé par un maître-chien et un hélicoptère, pour effectuer des recherches.