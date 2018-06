Les infos immanquables du jour: Qui les riches? Carrie Bradshaw et les coulisses de «TPMP»

Le niveau de vie des Français a quasiment stagné en 2009 à cause de la crise, qui a d'abord touché les plus modestes sans pour autant épargner les plus riches, selon une étude de l'Insee, qui montre aussi qu'un adulte sur trois connaît la pauvreté au moins un an dans sa vie. — Philippe Huguen afp.com

L’article le plus à lire du jour : Qui sont les Français les plus riches? L'Insee dresse un portrait-robot

Qui sont les contribuables français les plus riches ? L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a dressé un portrait-robot des personnes à très hauts revenus dans une étude publiée ce mardi. Selon l’organisme de statistiques, les 1 % de Français les plus riches sont des personnes relativement âgées, propriétaires de leur résidence principale, ayant des revenus tirés du patrimoine et habitant l’Ile-de-France. Un article à lire par là.

L’article le plus partagé du jour : «Sex and the City» fête ses 20 ans: Comment Carrie Bradshaw est devenue infréquentable?

Le 6 juin 1998 débarquait sur HBO la série Sex and the City. A l’époque, la célibattante new-yorkaise Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et ses amies, Samantha, l’attachée de presse nymphomane (Kim Cattrall), Charlotte, la BCBG coincée (Kristin Davis), et Miranda, l’avocate psychorigide (Cynthia Nixon) chamboulaient la représentation de la femme à la télévision. Pourquoi ? On vous explique tout par ici.

« Sur les Tu l’as vu, je veux plus de réactions. Allez vous amuser ! » A sept émissions de rendre l’antenne pour partir en vacances, mardi, Cyril Hanouna n’avait qu’une envie : que la bonne humeur transpire sur le plateau de TPMP. Et pour cause. « L’émission passe en direct, les téléspectateurs ressentent l’humeur des chroniqueurs, confie l’animateur à 20 Minutes. On a besoin d’une bonne dynamique pour que ça marche. » Et après les polémiques de la saison dernière, la bonne ambiance n’a pas été si simple à retrouver. Un reportage à retrouver en intégralité par là.