Quelles sont les pistes de Jean-Michel Blanquer pour réformer la formation des enseignants?

Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer dans une école parisienne.

Chaque année, c’est le même constat : il n’y a une pénurie de candidats aux concours d’enseignants dans certaines disciplines. Une problématique que vient de relever encore la Cour des comptes dans un référé consacré à la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espé) et qui émet plusieurs recommandations pour améliorer la formation des enseignants et leur accès à ce métier. Parallèlement, le ministre de l’Éducation nationale, a lancé une réflexion en vue d’une réforme de la formation des enseignants.

Et certaines idées de la Cour des Comptes semblent rejoindre des pistes qu’étudie sérieusement Jean-Michel Blanquer. Comme celle, de changer la place du concours de recrutement des enseignants aujourd’hui placé en fin de première année de master. Les sages de la rue Cambon recommandent des épreuves d’admissibilité en fin de licence et des épreuves d’admission, fondées « sur des enseignements de professionnalisation », en cours de première année de master (M1). Or le ministre de l’Education a évoqué la possibilité de changer la place du concours dans son ouvrage Construisons ensemble l’école de la confiance*, sorti le mois dernier. Il y avait indiqué qu’il fallait « positionner le concours au bon moment », sous entendu qu’il ne l’est pas actuellement. Dans sa réponse commune avec Frédérique Vidal au référé de la Cour des comptes, le ministre enfonce le clou : « Un consensus se dégage progressivement en faveur d’une épreuve d’admissibilité en fin de licence et d’une épreuve d’admission située en M1 ou en M2 ».

Pour susciter des vocations, le ministre de l’Education réfléchit aussi à développer les pré-recrutements d’enseignants.. « Nous avons un besoin évident de pré-recrutement, c’est-à-dire des personnes qui se destinent à la fonction de professeur, à qui on donne les moyens de s’engager dans cette carrière », a déclaré Jean-Michel Blanquer ce mercredi sur France Info. Un moyen aussi d’attirer des étudiants issus des classes populaires, peu nombreux à atteindre le niveau master. Une initiative qui ne serait pas nouvelle puisqu’en 2012, le gouvernement précédent avait créé des contrats d’avenir professeurs pour prérecruter des enseignants. « Cela peut se passer de différentes manières, par exemple en ayant plus d’assistants d’éducation dont la vocation est de devenir professeur », a détaillé le ministre sur France Info.

Pour attirer de nouveaux candidats aux concours, le ministre réfléchit également à une prime de 3 000 euros pour les enseignants en réseau d’éducation prioritaire (REP). Une promesse de campagne d’Emmanuel Macron qui devrait être discutée prochainement avec les syndicats.

Dans son livre, le ministre évoquait aussi clairement son intention de faire le bilan des Espé. En ça, le référé de la Cour des Comptes lui est très utile. Il ne s’est pas caché de ses intentions dans son ouvrage : « Cela passe par une évolution des maquettes de formation », a-t-il écrit-il. Avec l’envie que la recherche internationale dans le domaine de l’éducation irrigue davantage la formation initiale des enseignants. « Pour construire les compétences des professeurs, nous devons nous inspirer de ce qui se fait de mieux », insiste-t-il..

« Les étudiants sont insuffisamment formés soit en français soit en mathématiques », peut-on lire dans le référé,

Autre recommandation de la Cour des comptes : « rationaliser l’offre de formation ». Car « il existe des sites où les effectifs de certains parcours sont inférieurs à dix étudiants », souligne le texte. La Cour suggère donc de regrouper certaines formations à petits effectifs qui ne seraient plus proposées dans chaque Espé, mais par exemple dans un seul par région.

