Var: La Confédération paysanne s'attaque aux vignes de Vincent Bolloré

Illustration de vignes. — S. Ortola / 20 Minutes

La Confédération paysanne a organisé un rassemblement ce mardi devant le domaine viticole de Vincent Bolloré de La Croix-Valmer dans le Var. Des dizaines de manifestants ont répondu à cet appel pour dénoncer les « spéculations sur le dos des paysans locaux » ainsi que « l’accaparement des terres ».

En cause, l’acquisition du groupe Bolloré de deux domaines dans le Var en 2001, représentant à eux deux plus d’une centaine d’hectares de vigne.

Un appel contre la financiarisation de l’agriculture

« Nous dénonçons la financiarisation de l’agriculture : des personnes extérieures au monde agricole viennent faire du fric sur la terre des paysans en les excluant », déclare Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne à l’AFP. « Il y a de plus en plus de groupes financiers qui s’accaparent des domaines et agissent en prédateur en spéculant sur des terres agricoles », ajoute un militant.

Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer indique, quant à lui, que depuis la faillite des anciens propriétaires les domaines étaient à l’abandon jusqu’à leur rachat par l’ancien PDG de Canal +. L’élu tranche avec la position des opposants et apporte son soutien à Vincent Bolloré. « Je dis merci Vincent Bolloré, il a investi comme convenu pour améliorer le domaine qui était en déshérence totale et en a fait un domaine magnifique » déclare-t-il.

>> A lire aussi : France 2, attaquée par Vincent Bolloré pour diffamation, a été relaxé

>> A lire aussi : Inquiétude des habitants de la Croix-Valmer face à «une pression immobilière tellement forte»