Les infos immanquables du jour: «Pékin Express», la famille de Théo et le mystère Mélania

Stéphane Rotenberg sur le tournage de «Pékin Express» saison 10, dans la région de Nagaland (Inde). — Patrick Robert/M6

Hey, hey, c’est la joie car les immanquables sont là (enfin).

L’article le plus à lire du jour : «Pékin Express»: Deux nouvelles règles viennent pimenter l'aventure

Les fans en rêvaient depuis des années, M6 l’a fait. Très prochainement, la chaîne diffusera la toute nouvelle saison (la 11e), de Pékin Express, quatre ans après sa disparition en 2014. Et comme ce sont dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe, M6 a décidé de conserver les fondamentaux du programme : Stéphane Rotenberg à la présentation, 10.000 km à parcourir (de l’île de Bornéo à Tokyo), avec 1 euro en poche par jour seulement, et 100.000 euros à empocher à la fin. Mais ce n’est pas tout. Pour la renaissance de son programme, la chaîne a décidé de pimenter légèrement l’aventure avec deux nouvelles règles : la « voiture interdite » et le « duel final ». Plus de détails à ce sujet par ici.

L’article le plus partagé du jour : Théo et quatre membres de sa famille soupçonnés d’escroquerie et placés en garde à vue

De possibles détournements de subventions. C’est la raison pour laquelle Théo Luhaka et quatre membres de sa famille ont été, ce mardi matin, interpellés et placés en garde à vue, a appris l’AFP de sources proches de l’enquête. Cette enquête confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis a été ouverte mi-mars 2016, plusieurs mois avant l’interpellation qui a grièvement blessé le jeune homme en février 2017 à Aulnay-sous-Bois. Plus d'infos par là.

L’article le plus à lire du jour : Après 25 jours d'absence, le mystère Melania Trump s'épaissit

Où peut bien être passée la première dame des Etats-Unis ? Depuis 25 jours, aucune trace de Mélania Trump à la télévision américaine. Son absence prolongée après une opération pour un problème « bénin » au rein, fait courir les plus folles théories.

Rentrée de l’hôpital il y a plus de deux semaines, elle doit présider, avec son époux, une réception ce lundi en fin d’après-midi en l’honneur des familles de soldats américains tombés au combat. Mais là encore, la presse ne sera pas admise. Plus de détails, par ici.