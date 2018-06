Que pensez-vous du port d'un uniforme à l'école?

Des élèves portant un uniforme. — Mood Board / Rex Featur/REX/SIPA

Le port de l’uniforme à l’école suscite des avis tranchés. Une majorité de parents d’élèves des écoles élémentaires de Provins (Seine-et-Marne)s’est prononcée ce samedi en faveur du port, non obligatoire, de l’uniforme. Une initiative rare pour des établissements publics et qui ne déplaît pas au ministre de l’Education, même s’il ne souhaite pas qu’elle soit généralisée : « Aujourd’hui, les marques de vêtements, ça compte malheureusement beaucoup trop, avec tous les phénomènes matérialistes un peu stupides. Évidemment ce n’est pas du tout conforme à ce que l’on peut souhaiter pour l’école de la République. L’uniforme peut être une réponse. Je n’en fais pas l’alpha et l’oméga d’une politique éducative, mais dans certains cas ça peut être utile », a-t-il déclaré ce dimanche sur BFMTV. Et vous lecteurs de 20 Minutes, qu’en pensez-vous ?

