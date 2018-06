Air France: Les syndicats pointent le risque d'un «été houleux»

AVIONS Dix syndicats de tous métiers ont été à l’origine de 15 journées de grève menées entre fin février et début mai chez Air France…

Les voyageurs aériens vont-ils vivre un été perturbé ? L’intersyndicale d’Air France, réunie lundi après-midi, menace la direction de la compagnie aérienne d’un « été houleux » même si aucune nouvelle date de grève ne devrait être annoncée avant la fin de la semaine.

Il y a « unanimité de l’intersyndicale pour repartir », selon Karim Taïbi de Force ouvrière, dans une grève interrompue avec le départ du PDG Jean-Mars Janaillac début mai. « L’intersyndicale dans sa totalité a décidé de ne pas en rester là. La direction actuelle perd le peu de crédit qui lui reste en refusant de tirer les conclusions de la concertation qu’elle a elle-même lancée », a prévenu Christophe Malloggi, autre représentant FO.

Selon lui, « le conseil d’administration de la holding fuit ses responsabilités. Tout ce joli monde devra assumer l’été houleux qui s’annonce ».

« On ne restera pas sans réagir »

Les syndicats, qui ont mené ces dernières semaines un conflit pour obtenir des hausses de salaires, ne communiqueront ensemble que vendredi. Des rencontres bilatérales sont programmées ce jour-là entre la présidente par intérim d’Air France-KLM, Anne-Marie Couderc et les syndicats représentatifs de la compagnie aérienne.

Pour Jérôme Beaurain de SUD-Aérien, « c’est clair qu’on n’en restera pas là ». L’intersyndicale « constate » que la direction ne propose « toujours rien », malgré le résultat de la consultation organisée par l’ex-PDG Jean-Marc Janaillac. « On en saura plus vendredi », a noté Grégoire Aplincourt du Spaf (syndicat de pilotes), « mais comment imaginer en rester là après tout ce qu’il s’est passé ? On ne restera pas sans réagir ».

Dix syndicats de tous métiers ont été à l’origine de 15 journées de grève menées entre fin février et début mai.

