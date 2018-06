C'est l'heure du BIM: Clash Macron-Trump, France orageuse et Apple ralentit le rythme

Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison Blanche, le 24 avril 2018. — Brendan Smialowski / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

« C’était vraiment mauvais. Juste terrible », confie une source à la maison blanche à CNN, concernant un coup de téléphone entre Donald Trump et son homologue français. « Macron croyait qu’il pouvait dire le fond de sa pensée, compte tenu de leur relation, mais Trump ne supporte pas d’être critiqué de la sorte ».

Alors, rien ne va plus entre Paris et Washington ? A en croire les médias américains, les relations seraient en tout cas tendues entre les deux chefs d’Etat après un appel échangé jeudi dernier dans la foulée de l’annonce américaine de relever les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium.

Emmanuel Macron s’envolera donc mercredi au Canada pour un G7 ébranlé par la guerre commerciale entre Washington et ses partenaires. « Les négociations seront compliquées par la position américaine », reconnaît l’Elysée…

Seize départements du sud-ouest, du centre et du centre-est, ont été placés mardi matin en vigilance orange pour orages et inondations, a annoncé Météo-France.

Quinze départements ont été placés en vigilance orange pour orages : l’Ain, l’Allier, l’Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l’Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne. La fin de la vigilance est prévue au plus tôt mardi à 21 heures. L’Eure a quant à elle été placée en vigilance inondations. Des orages ont donné en fin de soirée et début de nuit des cumuls conséquents de 30 à 50 mm, voire entre 60 et 80 mm plus localement sur le département. Et de nouvelles précipitations sont attendues dans la journée.

Apple avait des choses à se faire pardonner. Dévoilé lundi, iOS 12 sera compatible avec tous les appareils qui supportaient iOS 11, y compris l’iPhone 5S. Dans une course effrénée à la mise à jour annuelle, la firme à la pomme privilégie l’optimisation et le bien-être à l’innovation forcée, notamment avec des fonctions pour lutter contre notre addiction. Bref, Apple ralentit le rythme…

En plein débat sur l’addiction et le stress causé par nos gadgets, Apple veut nous aider à débrancher. Un mode « Do not disturb » nocturne cache les notifications pour éviter les insomnies, et un centre de contrôle permet d’apercevoir en un coup d’œil le temps passé sur chaque app. Et de se fixer une limite, par app ou catégorie (jeux, réseaux sociaux, productivité), pour une sorte de contrôle parental pour soi-même.