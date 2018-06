VIDEO. Pourquoi le personnage de Bécassine cristallise toujours les tensions en Bretagne

Le film Bécassine ! de Bruno Podalydès n’est pas encore sorti en salles. Il fait pourtant déjà beaucoup parler de lui en Bretagne. C’est le collectif Dispac’h qui a lancé la polémique il y a quelques jours en appelant au « boycott actif » du film, dont la sortie est prévue le 20 juin.

Selon le collectif, qui se déclare « indépendantiste, anticapitaliste, féministe, écologiste et internationaliste », le film « est une insulte à la mémoire de notre peuple, une insulte à toutes les femmes de Bretagne et à toutes les femmes qui connaissent ou ont connu l’immigration ». Pour se faire entendre, le collectif a d’ailleurs prévu de manifester mardi devant le cinéma Gaumont à Rennes à l’occasion de l’avant-première du film, qui se fera en présence du réalisateur.

Né en 1905, le personnage de Bécassine représente une petite bonne bretonne un peu sotte, illettrée et maladroite, partie travailler chez une famille bourgeoise parisienne. « Cela raconte l’exil massif qu’a connu la Bretagne entre 1890 et la Première Guerre mondiale avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes femmes qui sont parties travailler comme domestiques à Paris », indiquait en octobre 2016 à 20 Minutes Didier Guyvarc’h, historien spécialiste de la Bretagne, à l’occasion de la sortie d’un nouvel album de Bécassine.

Mais pour le collectif Dispac’h, le film de Bruno Podalydès décrit cette immigration bretonne avec une « naïveté joyeuse ». « Opprimées parce que femmes, stigmatisées parce que Bretonnes, exploitées parce que prolétaires, voilà la seule réalité qui s’applique à Bécassine. Si vous voulez montrer Bécassine à l’écran laissez la parler, montrez ses souffrances et ses révoltes », s’insurge le collectif.

Interrogé par le Figaro, Bruno Podalydès a réagi aux critiques en indiquant que son film n’était pas « un documentaire historique sur la Bretagne ». Défendant sa liberté de faire « ce qu’il veut » du personnage, il estime par ailleurs que « Bécassine touche tout le monde et n’est pas représentante des Bretons ».

Ne me parlez pas du film #Bécassine de Bruno Podalydés, c’est une caricature avilissante et pleine de mépris de la femme bretonne exilée... moquées par la bourgeoisie parisienne. Me vient cette chanson de Dan ar Braz « Bécassine, ce n'est pas ma cousine ! » #BZH