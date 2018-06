VIDEO. Finistère: Fin de la vigilance orange, l’heure au nettoyage à Morlaix

Une cinquantaine de commerces ont été touchés par les inondations dimanche à Morlaix. — Fred Tanneau / AFP

Le réveil a été difficile ce lundi pour les habitants de Morlaix dans le Finistère. Après les inondations qui ont touché le centre-ville dimanche en fin de journée, l’heure est désormais au bilan et au nettoyage. Une réunion de crise se tient d’ailleurs en mairie ce lundi matin pour faire le point sur la situation.

Retour en images sur l'#orage ⛈️qui a provoqué des #inondations dans la commune de #Morlaix (@Prefet29)... Depuis hier, il est tombé un mois et demi de #pluies (dont un mois en une demi-heure). pic.twitter.com/4KryWvEJqD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 4, 2018

Selon Ouest-France, une cinquantaine de commerces auraient été inondés. La mairie de Morlaix a également été touchée par les inondations. Dans la nuit, la maire Agnès Le Brun a d’ailleurs indiqué qu’elle allait demander à l’État la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

#Morlaix : tous les services de l’État sont mobilisés sous l’autorité du Préfet du Finistère pour porter assistance aux habitants & prendre en charge les sinistrés.

Je veux saluer en particulier l’engagement des sapeurs-pompiers et de moyens de la Sécurité civile. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) June 3, 2018

Les commerçants constatent les dégâts

Dans les rues du centre-ville, toujours interdites à la circulation ce lundi matin, les pompiers et les commerçants sont à pied d’œuvre pour évacuer l’eau et la boue et tenter de sauver les affaires qui peuvent encore l’être. « On a eu la cave inondée. Elle s’est remplie d’un seul coup et l’eau est ressortie par la bouche d’égout, c’était vraiment impressionnant. Cela a été très vite, en une demi-heure de temps, c’est incroyable », raconte Brigitte, propriétaire d’un bar-tabac.

#Météo #Bretagne #Morlaix #Crue La décrue amorcée depuis cette nuit laisse entrevoir les dégâts dans les commerces de la ville. Ils s'annoncent importants comme dans chez cette fleuriste qui nous fait parvenir cette photo.

Images: Pascaline Landouar - Couleurs Météo Bretagne pic.twitter.com/VpI2i5NVZ1 — Stéven Tual (@StevenTual_off) June 4, 2018

« C’est pas l’eau qui est pénible, le pire c’est la boue. Je vais voir ce que je peux récupérer », indique de son côté Claude, marchand de chaussures, rappelant au passage que son magasin a déjà été inondé cinq fois en 1974, 1995, 2000, 2013 et 2018. Selon Agnès Le Brun, l’inondation a été provoquée par l’orage alors qu’habituellement elle résulte de la conjonction de forts vents, de précipitations et des coefficients de marée importants.

Les inondations ont également provoqué des dégâts dans les environs, notamment sur la ligne entre Morlaix et Roscoff où une partie de la voie ferrée a été détruite au niveau de la commune de Sainte-Sève.

La vigilance orange levée dans le Finistère

Après les intempéries de dimanche, les habitants de Morlaix vont pouvoir profiter d’un peu d’accalmie ce lundi pour nettoyer les dégâts. Dans son dernier bulletin publié en milieu de matinée, Météo France a levé la vigilance orange inondations dans le Finistère.

