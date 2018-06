Le volcan Fuego au Guatemala est entré en éruption a fait 25 morts le 3 juin 2018. — Luis Soto/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Quarante-huit départements de l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays ont été maintenus en « vigilance orange » dimanche par Météo-France, en raison du risque d’orages violents, de fortes pluies et donc d’inondations. Les averses orageuses « se sont multipliées et ont touché d’une part une large bande du Massif central vers le Poitou et l’ouest de la Bretagne et d’autre part l’Aquitaine, le Rhône-Alpes et le Jura », précise le dernier bulletin de Météo-France.

« Les intensités de pluie sont fortes (souvent 20 à 30 mm de pluie en 30 minutes) et localement de la grêle a été observée », ajoute-t-il. C’est le cas à Morlaix dans le Finistère où le centre-ville est actuellement paralysé par un orage violent qui s’est abattu vers 16h ce dimanche. Il est tombé en une demi-heure « 21 millimètres de précipitations », soit l’équivalent d’un « demi-mois de pluie », explique une prévisionniste de Météo-France au quotidien local Le Télégramme.

L’éruption du volcan de Fuego a déclenché l’évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile. La pluie de cendres émises par le volcan, haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l’aéroport international.

Vingt-cinq personnes ont été tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud du Volcan de Fuego, a annoncé à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred).

Vingt autres personnes ont été blessées et plus de 2.000 ont dû être évacuées en raison de l’éruption.

Le gouvernement britannique doit dévoiler lundi sa nouvelle stratégie pour lutter contre le terrorisme, établie après les attentats de 2017, avec notamment un partage beaucoup plus rapide du renseignement entre le MI5, la police, les autorités locales mais aussi le secteur privé. « Notre stratégie révisée de contre-terrorisme, baptisée Contest, intègre les leçons tirées des attaques de 2017 et de nos réactions à celles-ci », explique le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, selon des extraits du discours qu’il doit prononcer lors d’une conférence devant les responsables nationaux du contre-terrorisme.

« L’une des leçons des attentats est que les informations dont disposent les services de renseignement doivent être partagées beaucoup plus tôt », a déclaré Sajid Javid sur la BBC. « Ainsi, quand une organisation les reçoit, elle peut agir davantage, à un stade plus précoce ».