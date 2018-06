VIDEO. Orages: Météo France place 16 départements en alerte orange

Un orage sur la ville de Paris (image d'illustration). — SIPA

Les orages continuent de gronder sur l’ouest du pays. Treize départements ont été placés ce lundi en vigilance orange pour orages, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

Les départements concernés sont l'Aube, le Calvados, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Marne, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort; selon Météo-France. Ils rejoignent six départements de l'est placés en vigilance orange plus tôt dans la journée : les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne et la Sarthe.

La vigilance a commencé à 10 heures et devrait s’achever mardi à minuit.

« Les pluies vont s’intensifier sur le centre Bretagne en y prenant avant la mi-journée un caractère orageux. Des cellules orageuses ponctuellement actives avec des précipitations intenses sur de courtes durées sont de nouveau à envisager », indique Météo-France.

Alerte inondations dans le Finistère

« En milieu d’après-midi, l’activité orageuse s’étendra vers le Maine et l’Orne ; en plus des pluies localement intenses, les orages les plus violents pourront alors s’accompagner de grêle et de soudaines rafales jusqu’à 80 km/h. Ponctuellement les cumuls de pluies atteindront sur l’épisode 50 à 60 mm soit l’équivalent d’un mois de pluie. Les foyers orageux se décalant lentement vers le nord-est, une extension de l’alerte vers le Calvados, l’Eure et l’Eure-et-Loir n’est pas exclue », toujours selon l’institut.

La vigilance orange inondations déclenchée dimanche sur le département du Finistère est maintenue pour ce lundi.

