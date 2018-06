Toulouse: Le Samu opte pour de l'aérophagie, il meurt d'une crise cardiaque

Poste de commandement du SAMU 31 à Toulouse. Achives. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Djilali Messerdi avait 35 ans. Il est mort d’une crise cardiaque le 11 juillet 2016, sur la route de l’hôpital, dans la voiture de ses parents. La Dépêche d'une Midi​ a révélé samedi que ces derniers ont déposé plainte contre X un mois après le drame et qu’une enquête judiciaire a été ouverte à Toulouse. Car la famille cherche à comprendre pourquoi les secours ne se sont jamais déplacés.

Ce jour-là, les parents de Djilali Messerdi, qui vivent à Roquettes près de la Ville rose, étaient partis faire des courses quand ils ont reçu l’appel au secours de leur fils. Le père, Omar, déjà victime de trois infarctus, a immédiatement appelé le Samu.

Du temps perdu

Plusieurs autres appels ont suivi. Quand Djilali a parlé au régulateur, il a précisé qu’il avait bu un coca après être rentré. Son interlocuteur lui a suggéré qu’il faisait de l’aérophagie et lui a demandé de rappeler un quart d’heure plus tard s’il n’allait pas mieux.

Toujours selon le quotidien régional, aujourd’hui, la famille et ses avocats considèrent qu’il y a eu une absence de prise en charge malgré des éléments précis. Et que plus d’une heure a été perdue dans la prise en compte de l’infarctus du trentenaire.

>> A lire aussi : Mort de Naomi Musenga: Agnès Buzyn évoque «une dizaine d'affaires» comparables