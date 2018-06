Attention aux orages… Vingt-neuf départements placés en vigilance orange dans l’ouest de la France

METEO L’alerte prend effet ce dimanche à partir de 12h et devrait se terminer vers minuit...

Météo France a placé la journée de dimanche en vigilance orange aux orages dans plusieurs départements de l'ouest de la France — JACQUES DEMARTHON / AFP

Météo France appelle à la vigilance ce dimanche dans l’ouest de la France. Vingt-neuf départements ont été placés en vigilance orange aux orages. L’alerte prend effet ce dimanche à partir de 12h et devrait se terminer vers minuit.

Les départements concernés sont l’Allier (03), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), les Côtes-d’Armor (22), la Creuse (23), la Dordogne (24), le Finistère (29), le Gers (32), la Gironde (33), l'Ille-et-Vilaine (35), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), les Landes (40), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Lot-et-Garonne (47), le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53), le Morbihan (56), le Puy-de-Dôme (63), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), la Sarthe (72), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85), la Vienne (86) et la Haute-Vienne (87).

« D’intenses précipitations, sur des durées courtes »

Sur la façade ouest, le ciel sera menaçant dès le matin et le temps tournera rapidement à l'orage. Les averses orageuses se multiplieront l'après-midi et s'accompagneront parfois de grêle localement.

Les orages pourraient donner « d’intenses précipitations, sur des durées courtes ». Météo France invite la prudence dans les « déplacements » et les « activités de loisir », conseille de ne pas utiliser le téléphone et les appareils électriques et de se protéger des effets de la foudre en se mettant en sécurité.