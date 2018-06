Grève à la SNCF: Deux TGV et Transiliens sur trois, un TER sur deux sont prévus pour dimanche

Des grévistes de la SNCF, le 7 mai à Paris. — NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Il y aura encore des perturbations pour les usagers de la SNCF ce dimanche, lors de cette 26e journée de mobilisation. Les prévisions sont identiques ou presque à celles de ce samedi.

Grève Nationale | Point InfoTrafic #SNCF dimanche 3 juin pic.twitter.com/B7uQ70wQIg — SNCF (@SNCF) June 2, 2018

Sont prévus en circulation deux Transiliens sur trois, un TER sur deux, deux TGV sur trois et deux Intercités sur cinq. Pour les Eurostar et les Thalys, le trafic devrait être quasi normal.

Concernant les lignes de RER gérées par la SNCF, le A et la portion Sud du B ne seront pas affectés. En revanche, sur la partie Nord du RER B, seul un train sur deux circulera, comme sur la totalité de la ligne C et de la ligne E. Sur la ligne D, deux trains sur trois pour la partie Nord et un train sur deux pour la partie Sud.