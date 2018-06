Lille: Une campagne contre le harcèlement de rue crée la polémique sur les réseaux sociaux

Ilustration du harcèlement de rue — Lionel Bonaventure AFP

La campagne partait d’une bonne intention, mais le message délivré est « très maladroit ». Le Conseil lillois de la jeunesse (CLJ) a diffusé ce vendredi quatre visuels sur son compte Twitter pour lutter contre le harcèlement de rue. L’objectif était de mettre en scène des jeunes qui agissent contre le harcèlement et le sexisme.

Mais ces visuels ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé les responsables de l’association à les retirer.

« Il dit "t’es belle" au lieu de "t’es bonne". Il est respectueux »

L’une d’elle a particulièrement été critiquée par les internautes. On y voit un jeune homme assis sur le haut d’un banc public, avec la phrase suivante : « Lucas a 20 ans. Lucas aime draguer. Il dit « t’es belle » au lieu de « t’es bonne ». Il est respectueux. Sois comme Lucas. »

Toi aussi apprends à harceler comme un vrai Français civilisé https://t.co/4iDfFk8Xhr pic.twitter.com/GpluzCprcl — Mona Chollet (@monachollet) June 2, 2018

« Lucas tutoie des inconnues en leur donnant son avis et s’imaginant que les femmes attendent d’être validées et qu’elles vont le remercier. Mais c’est juste un cliché sexiste, elles se passeraient bien de l’avis de Lucas, et elles aimeraient bien qu’on leur foute la paix », a notamment souligné une internaute.

« Lucas ne leur dit pas bonjour et ne leur demande pas si elles veulent converser avec lui. Lucas leur fait des commentaires sur leur physique. Lucas se comporte comme les harceleurs de rue », dénonce une autre internaute sur Twitter.

Lucas tutoie les femmes.

Lucas ne leur dit pas bonjour et ne leur demande pas si elles veulent converser avec lui

Lucas leur fait des commentaires sur leur physique

Lucas se comporte comme les harceleurs de rue 👎 — Une seitaniste 🌸🐾 (@une_seitaniste) June 1, 2018

Après avoir supprimé les tweets promouvant cette campagne, le Conseil lillois de la jeunesse a publié un message pour s’excuser. « Mea Culpa. Nous condamnons fermement le harcèlement de rue et nous ne souhaitons pas le minimiser. Notre message prêtait à confusion. On a retiré les visuels et on s’excuse pour cette confusion. Notre engagement pour l’égalité femmes-hommes continue. #Onferamieuxlaprochainefoispromis », peut-on lire sur leur compte.