VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine: Le héros Mamoudou Gassama, un animal américain inconnu, l’humour de Blanche Gardin et l’âge avancé de Superman

Capture d'écran de l'animal inconnu découvert dans le Montana, aux États-Unis. — 20 Minutes

Il ne devrait pas trop faire moche ce week-end, alors on vous épargne le souvenir de la météo pourrie qu'on a connue cette semaine. On préfère revoir l’acte d’héroïsme de Mamoudou Gassama, s’interroger sur un animal étrange découvert aux Etats-Unis, rire devant Blanche Gardin qui reçoit son Molière de l’humour, et fêter ses 80 printemps avec papy Superman.

1 – Mamoudou Gassama, le héros ( bientôt français) de la semaine

Ce Malien de 22 ans a sauvé un enfant suspendu dans le vide samedi, en n'hésitant pas à escalader un immeuble parisien à mains nues.

Après cet acte de bravoure, il a été reçu lundi par le président Emmanuel Macron, qui a annoncé sa naturalisation française. Comme lui, d’autres étrangers se sont vus accorder la nationalité française après un acte héroïque.

3 – Un animal inconnu découvert aux Etats-Unis

Loup, ours, coyote? On ignore comment définir l’animal qui a été tué dans un parc du Montana, aux Etats-Unis, par le propriétaire d’un ranch. En attendant le résultat des prélèvements ADN, à la rédac’, on l’appelle le « lours ».

4 - Blanche Gardin, première femme à remporter le Molière de l'humour

Elle est aussi la première à s'être remise le prix à elle-même... Portrait de celle qui parle toute seule.

5 – Superman souffle ses 80 bougies

Et oui, déjà. Heureusement, grâce à ses super-pouvoirs, il ne vieillit pas...