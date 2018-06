VIDEO. Michel Cardon, incarcéré depuis plus de quarante ans, est sorti de prison ce vendredi

Michel Cardon a été condamné à la perpétuité en 1977 — AFP

Michel Cardon vient de passer sa dernière nuit en prison. Après avoir obtenu sa libération conditionnelle en mars dernier, l’un des plus anciens détenus de France va sortir ce vendredi matin de la prison de Bapaume dans le Pas-de-Calais.

Il sera placé dans un centre d’hébergement et de réinsertion du Val-d’Oise. Il devra s’y soumettre à des soins psychologiques et psychiatriques. Son avocat, Me Eric Morain, n’a pas souhaité donner davantage de précisions, souhaitant préserver la sortie de son client, « un moment important ».

Michel Cardon est sorti de prison ce matin à 8h40 après 14.827 jours de détention, soit 40 ans 7 mois et 5 jours. — Eric Morain (@EricMorain) June 1, 2018

Une remise en liberté conditionnelle avec période probatoire

Le tribunal d’application des peines d’Arras lui a accordé il y a quelques semaines une remise en liberté conditionnelle « sous condition du bon déroulement d’un placement à l’extérieur » avec une période probatoire à compter du 1er juin 2018.

En 1977, Michel Cardon et un complice avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d’un voisin qu’ils avaient cambriolé. La peine de mort avait été requise. Les deux hommes étaient repartis avec un butin de 200 francs et une charrette d’objets dérisoires.