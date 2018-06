Donald Trump a signé un décret imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium le 8 mars 2018. — Susan Walsh/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ils se sont parlé au téléphone jeudi soir. Emmanuel Macron a dit à Donald Trump que sa décision d’imposer des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium de l’UE était « illégale », « une erreur » et que l’UE riposterait « de manière ferme et proportionnée », a indiqué l’Elysée. Depuis minuit, les Etats-Unis ont mis en place des taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium au titre de la protection de leur « sécurité nationale ». L’Union européenne n’est pas la seule en colère : au Canada, Justin Trudeau a dénoncé un « affront » et une mesure « inacceptable », avant de riposter avec 16 milliards de taxes visant des biens américains.

Le sommet annulé pourrait finalement bien avoir lieu. Le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de faire de « vrais progrès » vers l’organisation d’une rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui doit recevoir vendredi un courrier du dirigeant nord-coréen. « On va dans la bonne direction », a assuré jeudi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo au terme de deux jours de réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong Chol.

C’est dans le cadre caraïbe de la Palmeraie du XVe arrondissement parisien que Marion Maréchal a choisi jeudi soir de s’exprimer lors d’une soirée « anti-mai 68 » organisée par le mensuel L’Incorrect et l’association Les Eveilleurs d’Espérance. Une première en public depuis son retrait officiel de la vie politique il y a un an. Devant une salle comble et des journalistes accrédités parqués dans un enclos gentiment réservé à la presse, Marion Maréchal a assuré qu’elle n’opérait pas « un retour politicien, mais un retour dans la vie publique ». Et d’ajouter : « je continue d’en faire de la politique, mais pas de la politique électorale. » La nièce de Marine​, amputée de son Le Pen, a également expliqué vouloir réveiller les « conservateurs zombies ». Thibault Le Gal, qui a assisté à cette « conférence-cocktail-soirée » vous en dit plus par ici.

>> A lire aussi : Front national: Marion Maréchal prépare-t-elle son retour en politique?