Les infos immanquables du jour: Animal inconnu, éducation non-sexiste et «Pokémon Go»

Un joueur regarde l'application Pokemon Go sur son smartphone dans les rues de Paris, le 26 juillet 2016 — Thomas SAMSON AFP

Que vous habitiez à Magnac-Bourg ou à Gournay-en-Bray (clin d’œil à une collègue bien-aimée), mais aussi pour tous les autres, c’est l’heure des infos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : «Je veux obtenir le statut de réfugié en France»

« Je ne peux plus vivre dans ces conditions, je ne peux plus dormir dans la rue. Il faut une solution », explique Mohamed, la tête baissée, sur le quai du Canal Saint-Denis. A 26 ans, il a quitté la Somalie en avril dernier pour « une meilleure vie » et est arrivé il y a deux jours sur le campement dit du Millénaire dans le XIXe arrondissement de Paris. Comme lui, 1.500 migrants y étaient installés depuis plusieurs semaines. Jusqu’à ce mercredi. Aux alentours de 6 heures, la préfecture de région Ile-de-France, la préfecture de police de Paris, et la mairie de Paris, ont en effet procédé à l’évacuation du site. La suite du reportage est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Un animal inconnu découvert dans un parc du Montana intrigue les chercheurs

Loup, ours, renard ou coyote ? Aucun de ces noms ne parvient à définir l’animal qui a été tué dans un parc du Montana, aux Etats-Unis par le propriétaire d’un ranch. Les scientifiques ont prélevé son ADN pour déterminer de quelle espèce cet animal est issu. La suite de cet article est à découvrir par là.

L’article de la rédaction du jour : Papas, comment pouvez-vous donner une éducation non-sexiste à vos fils?

Devenus adultes, les petits machos ne se conduisent pas comme des gentlemen… D’où l’importance de prendre le mal à la racine et d’éviter d’élever ses garçons dans un climat sexiste. Pour sensibiliser les pères à cette question, un petit film vidéo initié par Fondation pour les Femmes sort ce mercredi. Intitulé Tu seras un homme mon fils, un clin d’œil au célèbre poème de Kipling, il met en met en scène des hommes dans leur quotidien avec leur fils et diffuse des messages forts tels que « Si tu sais soutenir, sans vouloir dominer. Que tu peux être fort, sans être violent. Si tu es capable de regarder une femme sans qu’elle ait peur de toi (…) Tu seras un homme mon fils ». Voici des conseils aux pères pour qu’ils s’impliquent dans la lutte en faveur de l’égalité femmes-hommes.

La bonne question du jour : Pourquoi «Pokémon Go» est-il soudainement devenu un jeu de vieux?

Qui n’a pas entendu parler de Pokémon Go ? Nous sommes en juillet 2016, Nintendo lâche la plus grosse bombe gameplay du nouveau millénaire et provoque un phénomène international sans précédent. Pokémon Go débarque en Europe, et soudainement ce sont des centaines de personnes à courir dans la rue pour choper le dernier pokémon en liberté. Deux ans plus tard, le jeu perd en attractivité. Si les plus jeunes ont déserté l’application, les 30-45 ans ne lâchent rien. Pourquoi ? La réponse par ici.