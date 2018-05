Vaccins obligatoires, tarifs des médecins... Tout ce qui va changer pour vous à partir du 1er juin

Illustration d'un vaccin. — Pixabay

Une (petite) valse de changements se profile. Voici à quoi il faut vous attendre à partir de vendredi.

Des prix du gaz à la hausse

Ça monte encore et encore. Après +0,4 % en mai, les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, vont augmenter de 2,1 % en juin. La progression est de 0,7 % pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 1,3 % pour ceux qui un double usage cuisson et eau chaude et de 2,2 % pour les foyers qui se chauffent au gaz. Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz ont en moyenne baissé de 12,6 %.

Les tarifs réglementés de vente de gaz hors taxes d’Engie augmentent de 2,1 % au 1er juin 2018



➡ Notre communiqué de presse et la délibération associée sont disponibles ici : https://t.co/KQ6eqq5Qex#tarifs #gaz #Engie pic.twitter.com/XQ4LUQj0Ai — CRE (@CRE_energie) May 29, 2018

Vaccins obligatoires pour les nourrissons

Depuis le 1er janvier, onze vaccins et non plus trois sont désormais obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit des vaccins contre la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole et s’ajoutent aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui étaient déjà obligatoires. A partir du 1er juin, les parents des enfants nés cette année devront présenter « leur carnet de santé - pages vaccination – rempli ou un certificat de vaccinations indiquant la réalisation de ces onze vaccins pour obtenir une admission en crèche, ou dans tout autre accueil collectif… sauf contre-indication médicale dûment justifiée », précise le site de la Sécurité sociale.

Pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans et les handicapés

De quoi changer le quotidien de quelque 200.000 personnes à Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a indiqué en janvier que les Parisiens de plus de 65 ans bénéficieront, à partir du mois de juin, d’un Pass Navigo gratuit. Objectif : pousser les seniors à utiliser les transports en commun. A cette occasion, le Navigo Emeraude Améthyste change de nom et devient le Pass Paris Seniors.

Dans le même temps, cette gratuité sera étendue aux Parisiens handicapés sur les cinq zones du réseau. Le Navigo Emeraude Améthyste devient le Pass Paris Access'. Pour pouvoir y prétendre, comme pour les personnes de plus de 65 ans, il faut habiter Paris depuis au moins trois ans et appartenir à un foyer fiscal acquittant un impôt sur les revenus inférieur ou égal à 2.028 euros (première demande) ou à 2.430 euros (renouvellement). Le détail des conditions pour bénéficier de cette gratuité des transports parisiens est à retrouver par ici.

Des tarifs médicaux revalorisés

La convention médicale signée en 2016 et qui fixe les honoraires des 115.000 médecins avait prévu des changements pour le 1er juin 2018. Les voici.

L’avis ponctuel de consultant, donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant est déjà passé de 46 à 48 euros en octobre 2017. Il sera désormais de 50 euros. Le spécialiste sollicité pour cet avis ponctuel adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions sauf urgence.

Le tarif passe de 60 à 62,50 euros ce vendredi pour un psychiatre, neuropsychiatre ou un neurologue.