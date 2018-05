Attaque à Liège: Comment la Belgique prend en charge les détenus radicalisés

Benjamin H., l'auteur présumé de l'attaque à Liège était détenu à la prison de Marche-En-Famenne. — ANTHONY DEHEZ / BELGA / AFP

Selon le ministre de la Justice belge, « l’identité du tueur apparaissait dans deux rapports de la sûreté de l’État et également dans un de la police ».

L’homme, né en 1987, avait déjà été condamné pour des vols, rebellion et pour trafic de stupéfiants, selon le parquet fédéral belge.

C’est à l’occasion d’une permission de sortie qu’il est passé à l’acte mardi matin, tuant deux policières et un étudiant de 22 ans.

« Oui, tout le monde était au courant. » Au micro de la radio publique belge La Première, le ministre de la Justice Koen Geens a fait acte de contrition. « Je me sens avant tout responsable parce que j’ai la responsabilité des prisons », a confié le membre du gouvernement au lendemain de l’attaque de Liège qui a tué trois personnes dont deux policières. Selon l’homme politique, le nom de Benjamin H., suspecté d’être l’auteur de la fusillade, figurait bien dans des rapports des services de renseignement belges et dans ceux de la police fédérale.

Plus surprenant encore, le jeune homme qui se serait radicalisé en détention, avait fait l’objet d’une évaluation par la CelEx, la cellule dédiée aux profils extrémistes dans les prisons belges. Pourtant, à l’issue de ce bilan, Benjamin H. n’avait pas été inscrit dans la banque de données des détenus jugés dangereux, a fait savoir le ministre de la Justice. L’homme est finalement passé à l’acte ce mardi alors qu’il bénéficiait d’un congé pénitentiaire de 36 heures. Y a-t-il eu une erreur d’appréciation, comme l'ont dénoncé certains proches des victimes ? Le système d’évaluation de la radicalisation en prison est-il performant ? La formation des agents pénitentiaires est-elle suffisante et quels moyens sont alloués au suivi des profils extrémistes ? 20 Minutes fait le point.

Le plan 2015: la CelEX et les D-Rad : Ex

Deux mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, le gouvernement belge se dote d’un plan d’action contre la radicalisation dans les prisons. Parmi les mesures dévoilées : la création d’une cellule « Extrémisme » au sein de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires (DG EPI). Cette nouvelle entité, composée de trois collaborateurs de l’administration pénitentiaire, travaille en lien avec les directeurs des prisons, les services de renseignement, l’OCAM (Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée) et la police fédérale. L’objectif est simple, il s’agit de lister et d’identifier les détenus en fonction de leur degré de radicalisation et évaluer régulièrement ces profils.

« La CelEx distingue 4 catégories (A, B, C et D) de radicalisés : les combattants revenus d’Irak ou de Syrie, les prédicateurs, les détenus suspectés dans un dossier terroriste et ceux qui ne figurent pas dans un dossier terroriste mais dont on pense qu’ils ont un lien avec une personne radicalisée », détaille Nicolas Cohen, coprésident de l’Observatoire international des prisons (OIP) en Belgique. Une fois cette identification réalisée, plusieurs régimes de détention existent : le régime ordinaire, l’isolement, le régime ordinaire dans les 5 prisons « satellites » avec des équipes formées ou le placement en D-Rad : Ex, l’équivalent en Belgique de nos unités dédiées qui regroupent les prédicateurs les plus dangereux.

« On regarde ce qu’il mange, quand il mange, quand il dort »

Selon l’administration pénitentiaire belge contactée par 20 Minutes, 237 détenus figurent aujourd’hui sur la liste de la CelEx dont 13 détenus incarcérés dans la même prison que celle de Benjamin H., à Marche-en-Famenne. Quant aux unités D-Rad : Ex, elles accueillent 14 détenus (pour 20 places), répartis entre Hasselt et Ittre, les deux seuls établissements habilités en la matière. Si, comme l’a révélé ce mercredi matin le ministre de la Justice, le suspect de Liège a fait l’objet d’une évaluation de la Cellule « Extrémisme », le moindre de ses faits et gestes a dû être consigné.

« Ils analysent tout. Celui qui fait l’objet d’une telle évaluation sait qu’il est scruté en permanence. On regarde ce qu’il mange, quand il mange, quand il dort, à qui il parle, comment il s’habille, s’il se lave, comment il se lave, est ce qu’il change de tenue, à qui il téléphone etc... », précise Nicolas Cohen de l’OIP. Ces fiches consultées par 20 Minutes, doivent ensuite être complétées de façon trimestrielle. « Les services pénitentiaires ont confirmé quelques heures après la tuerie que leur évaluation de l’époque de ne pas reprendre ce détenu dans une banque de données de personnes dangereuses, était correcte. La décision n’a pas été prise inconsciemment », a justifié ce mercredi Koen Geens.

Des conditions de détention durcies ?

Autre élément d’incompréhension : comment un homme dont le nom avait été communiqué à cette fameuse CelEx a pu bénéficier de 14 congés pénitentiaires depuis sa première incarcération ? Selon Nicolas Cohen de l’OIP Belgique, les 237 détenus inscrits sur cette liste ont droit à un traitement plus strict que les autres : « Ce qu’on constate, c’est une quasi-impossibilité pour ces prisonniers listés dans la Cellule d’obtenir un congé pénitentiaire, une surveillance électronique ou une libération conditionnelle. »

Les conditions d’obtention de ces aménagements semblent effectivement plus sévères. Une instruction émanant de la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) consultée par 20 Minutes précise : « Chaque fois que le détenu quitte la prison, la direction doit informer au plus vite les services/acteurs suivants : la direction régionale, la CelEx, le SPSC, le bureau Z du parquet fédéral, l’OCAM, la police fédérale ». Autrement dit, tout le monde. Si le ministre a laissé entendre que Benjamin H. avait fait l’objet d’une évaluation, impossible pour l’heure de savoir s’il avait été inscrit dans une catégorie de la liste CelEx. Si c’est le cas, personne au sein de la chaîne pénitentiaire et sécuritaire n’a été en mesure d’évaluer sa dangerosité.

Un manque de moyens et des informations parcellaires

Présent dès mardi aux côtés des agents pénitentiaires de la prison où était détenu le suspect, Didier Breulheid, ancien surveillant et référent syndical CSC en charge de la Justice confie : « Ils ne se sentent pas responsables mais ils sont en rage. Ils ont le sentiment qu’on accorde des faveurs à la population détenue et qu’eux ne peuvent pas travailler correctement. »

« C’est un peu du bricolage pour l’instant, on fait ce qu’on peut et on voit qu’on n’y arrive pas », abonde Michel Jacobs, secrétaire fédéral d’une autre centrale syndicale, le CGSP AMiO. Enfin, seules les équipes des cinq prisons désignées « prisons satellites » bénéficient aujourd’hui d’une formation dédiée au processus de radicalisation. Un dispositif au rabais pour Didier Breulheid : « En réalité, on a juste formé pendant trois journées quelques membres du service psychosocial et quelques agents. Tout ça, c’est de la poudre aux yeux. »

