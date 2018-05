Situé dans l’est de Paris, le campement du Millénaire concentrait majoritairement des personnes originaires de la Corne de l’Afrique. Il a été évacué le 30 mai 2018. — Romain Lescurieux

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la 35e opération de ce type depuis 2015. Ce mercredi, la préfecture de région Ile-de-France, la préfecture de police de Paris, et la mairie de Paris, a commencé à procéder, aux alentours de 6 heures du matin, à la mise à l’abri de 1.500 migrants installés depuis plusieurs semaines sur le campement dit du Millénaire dans le XIXe arrondissement, a constaté sur place 20 Minutes.

L'évacuation du campement du Millénaire se déroule dans le calme pic.twitter.com/6bUJB6olrJ — Romain Lescurieux (@RLescurieux) May 30, 2018

C’est la confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014. L’armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi 25 objectifs militaires liés au Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes et mortier.

Mercredi, c’est le jour des enfants et les pauvres ne seront pas forcément gâtés. Mais il y aura quand même quelques petites confrontations intéressantes, parmi lesquelles le match de Benoît Paire (oxydé) contre Nishikori ou celui de Gilles Simon face à Sam Querrey (12e mondial). Gaël Monfils jouera quant à lui son deuxième tour contre Martin Klizan. Et on aurait bien envie de croire en notre petit Français super sympa, Corentin Moutet, qui a sorti magnifiquement Karlovic au premier tour, même s’il aura beaucoup de mal à réaliser l’exploit.