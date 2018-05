VIDEO. Orages: Trente-neuf départements placés en vigilance orange par Météo France

PERTURBATIONS Météo France a dressé la liste des départements concernés par les alertes orages et pluie-inondation pour ce mercredi...

Les orages devraient se renforcer dans la journée, prévient Météo France (image d'illustration). — Mike Hollingshead/Solent /SIPA

Météo France a placé 39 départements en vigilance orange. Du sud-ouest au nord-est de la France, l’organisme de prévisions annonce un « épisode orageux nécessitant une vigilance particulière ».

Ce mercredi, 39 départements sont placés en vigilance orange aux orages : Ariège (09), Aveyron (12), Charente (16), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Haute-Vienne (87). La Charente est pour l’instant le seul département à être placé en vigilance pluie-inondations.

L’alerte orange est maintenue dans les départements suivants :

Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Côte-d’Or (21), Doubs (25), Indre (36), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

Vu de l'espace || L'instabilité orageuse persiste sur le pays avec de puissants cumulonimbus porteurs d'averses violentes, de chutes de grêle et de fortes rafales pic.twitter.com/ueF3GfrroT — Météo-France (@meteofrance) May 29, 2018

De fortes pluies à prévoir

Après un « temps calme en fin de nuit », la situation « va devenir à nouveau très orageuse ce mercredi », écrit Météo France dans son bulletin. « Dès le milieu d’après-midi sur les départements en vigilance orange, des foyers orageux plus organisés vont se former de la Franche-Comté à la Bourgogne et au Berry, puis remonter progressivement vers le nord ».

Météo France prévoit « de fortes intensités pluvieuses, de l’ordre de 20 à 40 mm en moins d’une heure, avec localement de la grêle et de fortes rafales de vent ». Ces orages progresseront vers le nord dans la soirée et la nuit.

>> A lire aussi : Paris. Les rues de la capitale inondées après un orage de grêle

>> A lire aussi : VIDEO. Une tornade fait s’envoler des vaches à Cheyenne (Etats-Unis)

>> A lire aussi : VIDEO. Allemagne. Une tornade fait deux blessés et dévaste des dizaines de maisons