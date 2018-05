VIDEO. Les infos immanquables du jour: Les dangers du hand spinner, le fils de Pierre Bellemare et l'attaque de Liège

Le hand spinner, sat des jouets... et des produits dangereux. — Foitlova Klara/AP/SIPA

L’article le plus partagé du jour : VIDÉO. Pierre Dhostel, le fils de Pierre Bellemare fond en larmes à l'écoute d'archives de son père

C’est sur le plateau de C à vous lundi 28 mai dernier, que le fils de Pierre Bellemare a craqué suite au décès de son père. L’émission rendait un dernier hommage au journaliste et écrivain à travers différents extraits d’archives, qui ont provoqué une vive émotion sur le plateau de France 5. Un article à lire là.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Fusillade à Liège: Ce que l'on sait de l'attaque qui a fait trois morts

L’horreur en Belgique. Un homme a tué trois personnes, ce mardi, à Liège, en leur tirant dessus, a indiqué à 20 Minutes la porte-parole du parquet de la ville, Catherine Collignon. Parmi les victimes, deux policières et un homme de 22 ans qui se trouvait dans une voiture. 20 Minutes fait le point sur les événements par ici.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. Le «hand spinner» épinglé par la Répression des fraudes en raison de sa dangerosité

Trois petits tours et puis s’en vont. Incontournables dans les cours de récréation en 2017, les toupies « hand Spinner » semblent, désormais, en perte de vitesse dans le cœur des enfants. C’est sans doute une bonne nouvelle au regard des tests réalisés par la Répression des fraudes au cours des derniers mois et qui pointent clairement la dangerosité de ce jouet.

Dans une note interne datant du 9 mai que 20 Minutes a pu se procurer, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) évoque sans détour la qualité des toupies examinées par ses enquêteurs dans les rayons des magasins de jouets. « Sur 16 hand spinner prélevés, six se sont avérés non conformes et sept non conformes et dangereux », indique ce document. Plus d'infos par là.