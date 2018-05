VIDEO. Comme Mamoudou Gassama, ces héros naturalisés français

Mamoudou Gassama après sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée. — WITT/SIPA

Mamoudou Gamassa devrait être régularisé rapidement et va pouvoir déposer une demande de naturalisation.

Avant lui, d’autres étrangers vivant en France ont bénéficié d’une régularisation ou d’une naturalisation accélérée. Une procédure qui reste rare.

Le lendemain de l’incroyable sauvetage du petit garçon suspendu dans le vide à Paris, Mamoudou Gassama a été reçu par Emmanuel Macron à l’Elysée. Le président a annoncé que le jeune Malien de 22 ans serait régularisé « dans les plus brefs délais en reconnaissance de cet acte héroïque ».

Pour la rapidité, promesse tenue. Mamoudou Gassama a reçu ce mardi matin à la préfecture de Bobigny le fameux récépissé régularisant sa situation, première étape avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron.

Il a signé dans la foulée un contrat de 10 mois pour effectuer un service civique au sein de la Brigade des Sapeurs pompiers de Paris, a indiqué le préfet de Seine-Saint-Denis Pierre-André Durand.

Cette récompense en rappelle d’autres. En 2015, à peine onze jours après avoir aider des clients de l’Hypercasher de la porte de Vincennes pris en otage à se cacher, Lassana Bathily a reçu ses papiers français au cours d’une cérémonie très médiatique en présence de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve.

Une décision politique

« C’est complètement exceptionnel, confirme à 20 Minutes Élodie Journeau, avocate spécialisée en droits des étrangers. A ma connaissance, seuls quelques cas tels que les footballeurs de haut niveau bénéficient de conditions aussi rapides ». En principe, pour obtenir la naturalisation, il faut résider depuis de deux ans à 5 ans en France selon les cas. Mais le motif de « services exceptionnels à la nation » permet de passer outre cette obligation. Mamoudou Gassama est arrivé en France il y a six mois.

« Emmanuel Macron ne peut pas accorder la nationalité française à M. Gassama, en revanche, il peut accélérer l’examen de sa demande de naturalisation. C’est une décision politique de dire que M. Gassana va être naturalisé alors qu'il y a une procédure à respecter, notamment la vérification de son passé (casier judiciaire etc.) », explique Maître Journeau.

Régularisation exceptionnelle

A défaut d’obtenir la nationalité française, d’autres étrangers ont pu bénéficier de la régularisation de leur situation. C’est le cas de N’Famara Bangoura et Moustapha Keita. En 2002, ces deux Guinéens, sans-papiers en France, sauvent de la noyade un jeune handicapé dans l’Aisne. Pour cela, la préfecture leur accorde un titre de séjour. Ils reçoivent une médaille d’honneur, du courage et du dévouement des mains de Jacques Chirac un an plus tard à l’Elysée.

« L’article L-313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet la remise d’un titre de séjour pour des « motifs exceptionnels » , si le demandeur a fait preuve « d’un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité » et notamment « dans les domaines dans les domaines culturels, sportif, associatif, civique ou économique », détaille Maître Journeau. Par ailleurs, la circulaire Valls illustre les cas pour lesquels la régularisation peut être octroyée pour ses motifs.

Examen express

Ce genre de régularisations est très rare. En 2014, Mohssen Oukassi et Mohamed Khaderni, deux Tunisiens travailleurs sans-papiers, obtiennent la régularisation de leur situation et une autorisation de séjour en France après avoir sauvé leurs voisins d’un incendie à Aubervilliers.

« Personne ne conteste l’acte extraordinaire de M. Gassama mais il est précisément le type de profil visé par la loi «asile-immigration» passée à l'Assemblée nationale », note l’avocate. Une personne qui est venue tenter sa chance pour des motifs économiques, en principe, la nouvelle loi le condamnerait à un retour au Mali ».

L’examen d’une demande de naturalisation ne doit pas excéder 18 mois, celle déposée par Mamoudou Gamassa devrait l’être bien plus rapidement. C’est en tous cas ce qu’a promis le ministre de l’Intérieur. Gérard Collomb l’a annoncé sur Twitter dès le lendemain de cet incroyable sauvetage.

À un grand homme, la patrie reconnaissante.

Je veillerai personnellement à ce que sa demande de naturalisation soit acceptée dans les plus brefs délais.

Et que la brigade des @PompiersParis accueille au plus vite parmi ses rangs un nouveau héros !https://t.co/FouYnzMsdG — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 28, 2018

