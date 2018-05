Des tentes de migrants le long du canal Saint-martin, à Paris, le 18 Mai 2018. — Francois Mori/AP/SIPA

Samedi, un Malien âgé de 22 ans, Mamoudou Gassama, a sauvé un petit garçon suspendu au balcon d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble parisien.

Considéré comme un héros par les internautes et une grande partie de la classe politique, il a été reçu ce lundi matin par le président Emmanuel Macron.

L’Elysée a annoncé dans la foulée la régularisation du jeune homme arrivé en France il y a six mois et jusqu’ici resté sans-papiers.

Il n’a pas fallu plus de 48 heures pour que le gouvernement et le chef de l’Etat s’emparent de cet exploit hors du commun. Ce lundi matin, le jeune Malien sans-papiers âgé de 22 ans considéré comme un héros après le sauvetage d’un garçonnet a été reçu par Emmanuel Macron à l’Elysée.

« Comme c’est un acte exceptionnel, tout ça on le fera évidemment dès aujourd’hui : régulariser tous vos papiers et si vous souhaitez on va engager une procédure de naturalisation pour que vous puissiez devenir français », a déclaré le Président. Saluant l’acte de bravoure inouï de Mamadou Gassama, Yannick Le Bihan, directeur des opérations France de l’association Médecins du Monde, met en garde contre la récupération politique.

Mamoudou Gassama, Malien sans-papiers qui a sauvé un enfant à Paris, va être "naturalisé français" et intégrer les pompiers, annonce le président Emmanuel Macron #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) May 28, 2018

Quel regard portez-vous sur l’annonce de régularisation de ce jeune homme par l’Elysée ?

C’est très bien pour cette personne en particulier, il a véritablement accompli un acte de grande bravoure. Mais ce qui est frappant c’est la différence de traitement entre ce jeune homme et tous les autres. Cela prouve par ailleurs que quand l’administration veut, elle peut. Ce qui nous marque, c’est toutes ces personnes dans l’ombre, qui ont des parcours très compliqués, et qui doivent patienter des mois avant de voir leur dossier traité. Sans oublier les conditions d’accueil réservées à certains migrants. Je pense notamment à celles et à ceux qui vivent toujours dans les camps insalubres à Paris. L’histoire de Mamoudou Gassama, c’est surtout l’exception qui confirme la règle.

"Une simple exigence de dignité" - soutenez notre appel pour que l'Etat prenne ses responsabilités : accueillir les 2 400 personnes réfugiées des camps de fortune de Paris https://t.co/Am31UFz0qN @FedeSolidarite #pétition — La Cimade (@lacimade) May 18, 2018

Y a-t-il, selon vous, une récupération politique ?

Une récupération politique, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est que le traitement accordé à Mamoudou Gassama n’est pas celui réservé aux migrants à la frontière italienne, avec un déploiement important de gendarmes pour empêcher ces gens de rentrer en France, y compris des mineurs et ce en totale opposition avec ce que nous dictent les traités européens. Ce n’est pas non plus la politique menée à Calais où les policiers continuent d’empêcher ceux qui le souhaitent d’aller en Angleterre. Et comme je le disais, ce n’est pas non plus ce que notre association constate à Paris dans les campements insalubres du canal Saint-Denis ou quai de Jemmapes où l’État a laissé faire.

Encore un cadavre de migrant dans les Alpes. Cette fois la tentative de franchissement de la frontière italo-française serait ancienne, le corps est en décomposition avancée https://t.co/pzJQTqqkqd — mathilde mathieu (@mathildemathieu) May 25, 2018

Quel message véhicule cet événement selon vous ?

Ce jeune Malien a fait ce qu’il pensait être juste. Ce qui est intéressant de notre point de vue, c’est que ce type de séquence permet de montrer les migrants de façon positive. Ce n’est généralement pas sous cet angle-là qu’ils sont présentés par les politiques ou dans les médias. Cette histoire humanise et cela peut modifier la vision de la migration de l’opinion publique. C’est une opportunité, il faut la saisir, c’est tellement rare.

