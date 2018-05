Orages: Quatre départements placés en vigilance orange par Météo France

Illustration d'un orage. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

D’importants orages sont attendus dans quatre départements français ce lundi. Météo France a placé la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne en vigilance orange pour la journée.

Des orages « fortement pluvieux » vont s’abattre sur l’ouest de la France ce lundi, d’après la carte de vigilance de Météo France. « Dans une atmosphère instable et humide, des orages vont se développer à partir du Massif Central ce matin et progresser vers le nord-ouest », annonce le prévisionniste.

« Dans les départements placés en vigilance orange, ces orages pourront donner de fortes précipitations et de la grêle, avec des cumuls potentiels de l’ordre de 40 à 50 mm en peu de temps », poursuit Météo France.

D’importants dégâts possibles

Météo France annonce, par ailleurs, « l’extension très de la vigilance orange » orages « à une grande partie du nord du pays en matinée ».

Ces orages sont susceptibles de provoquer des « dégâts importants localement », prévient Météo France. Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. L’organisme météorologique conseille d’éviter « d’utiliser le téléphone et les appareils électriques » et de se mettre en sécurité « à l’approche d’un orage ».

La fin de l’alerte est prévue pour ce soir, 20 heures.

