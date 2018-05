Rail tracks are pictured during a railway strike at the Lyon Perrache train station, central France,Thursday, March 22, 2018. France's trains, flights, schools and other public services are set to be disrupted Thursday by nationwide strikes to protest against President Emmanuel Macron's economic measures. — LAURENT CIPRIANI/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le mouvement social se poursuit à la SNCF. La grève reprend pour un 12e épisode avec des perturbations sur les grandes lignes (TGV, TER, Intercités), sur les Transilien et les RER à Paris. Près de deux TGV sur trois (soit au total 578 TGV), un Intercités sur deux, trois Transilien sur cinq, trois trains Ouigo sur quatre et un TER​ sur deux (soit 53 %) circuleront ce lundi, vient d’annoncer la direction de la SNCF.

Son geste a suscité l’admiration de tous. Samedi soir, alors qu’il se rendait dans un restaurant pour assister à la finale de la ligue des Champions, Mamoudou Gassama a sauvé un garçonnet suspendu dans le vide au quatrième étage d’un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Tel l’homme araignée, le jeune homme est passé avec une agilité impressionnante de balcon en balcon jusqu’à saisir l’enfant et le faire passer de l’autre côté de la balustrade. Le jeune homme qui serait arrivé il y a six mois du Mali et sans papiers, doit être reçu ce lundi matin par Emmanuel Macron à l'Elysée.

Le président italien Sergio Mattarella a refusé dimanche de nommer un ministre des Finances eurosceptique choisi par les populistes, ouvrant la voie à une crise politique sans précédent en Italie, la troisième économie de la zone euro. Cette décision a contraint le chef du gouvernement désigné Giuseppe Conte à renoncer à être Premier ministre. Elle a aussi immédiatement provoqué la fureur de Luigi Di Maio, le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), et de Matteo Salvini, le patron de la Ligue (extrême droite), majoritaires au Parlement, qui avaient négocié un programme et un gouvernement d'union.