Grève à la SNCF: Deux TGV sur trois, deux Intercités sur cinq et un TER sur deux circuleront ce lundi

Le mouvement social se poursuit ce lundi à la SNCF. — M.ASTAR/SIPA

Le mouvement social se poursuit à la SNCF. La grève perlée reprend pour son 12e épisode avec des perturbations sur les grandes lignes (TGV, TER, Intercités), sur les Transilien et les RER à Paris.

Près de deux TGV sur trois (soit au total 578 TGV), un Intercités sur deux, trois Transilien sur cinq, trois trains Ouigo sur quatre et un TER​ sur deux (soit 53 %) circuleront ce lundi, vient d’annoncer la direction de la SNCF.

Dans les régions Hauts-de-France et Paca, la circulation sera un peu plus difficile, prévient la SNCF, qui indique par ailleurs que les axes Paris-Strasbourg et Paris-Lyon seront «quasi-normaux» ce lundi.