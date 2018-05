Marseille: Le balai d’or de la saleté mérité? «On dit toujours du mal mais elle n’est pas plus sale qu’une autre»

Des touristes marchent à côté de poubelle dans le quartier du Panier à Marseille — BERTRAND LANGLOIS / AFP

La radio RMC a remis le balai d’or de la ville la plus sale à Monique Cordier, adjointe LR à la propreté d’Aix Marseille Métropole.

Selon des habitants, ce prix symbolise le « Marseille bashing » dont est victime la ville.

Quant à la saleté, qui existe bel et bien, beaucoup pensent qu’elle est le fait des Marseillais eux-mêmes.

Ce n’est pas vraiment une surprise. La semaine dernière, la radio RMC a remis le balai d'or de la ville la plus sale à Monique Cordier, l’adjointe LR en charge de la propreté à la métropole. Un vote sur internet a classé Marseille la ville la plus sale de France, derrière Montreuil et Paris.

Certains Marseillais vont même jusqu’à répertorier ces incivilités sur le groupe Facebook Marseille Poubelle la vie « qui traduit l’exaspération massive des habitants face à l’état de leur ville ».

« On salit toujours Marseille »

Certains habitants considèrent cependant que les critiques sur l’état de propreté de leur ville sont exagérées. « Pourquoi les gens viennent puisque c’est sale ? Ils se baignent, ils vont partout et ça critique. Je reconnais qu’il y a des gens sales mais tous les endroits ne sont pas pourris », s’interroge Ella Marietta Somma.

Selon eux, le Marseille bashing explique aussi ce classement.

« Je ne suis pas d’accord, on dit toujours du mal sur Marseille. Elle n’est pas plus sale qu’une autre. J’habite à Noailles et je peux vous dire qu’à 20h tout est nettoyé. On salit toujours Marseille », témoigne Marie.

« Les gens sont tellement bornés »

Bien sur, ils ne se voilent pas la face et savent que la question de la propreté reste problématique dans ce que beaucoup considèrent comme « la plus belle ville du monde ». Selon certains Marseillais, le problème viendrait de la population elle-même. « Entre grèves des éboueurs et la quantité de déchets que jettent les gens dans les espaces publics et dans l’eau, c’est compréhensible et sans surprise », considère Jérémy.

Et selon lui, des actions entreprises par la métropole seraient une bonne chose mais encore insuffisant :

« Installer bien plus de poubelles serait bien, après les gens sont tellement bornés ici qu’il faudrait mettre des amendes pour les faire changer. »

Que fait la police de la propreté ?

Cindy, elle, est catégorique. « Marseille est sale et ça sent l’urine à chaque coin de rue. J’en suis partie et ma santé et surtout mes sinus vont mieux », raconte-t-elle. Pas étonnant quand on sait que Marseille dispose d’une toilette publique pour 47.500 habitants, et que l’installation de celles prévues n’a toujours pas débuté. Les responsabilités semblent partagées, et même s’auto-alimenter.

Comme Jérémy le fait remarquer, la métropole peut adresser des amendes aux contrevenants via la police de la propreté.

« La Police de la propreté c’est bien… Mais ils ne servent pas à grand-chose pour ce que j ai vu », explique Cindy.

Elle a déjà la chance de l’avoir vue. Cela fait maintenant plus de trois mois que 20 Minutes demande à Monique Cordier de suivre la police de propreté en reportage. Après plusieurs promesses, l’invitation n’a toujours pas été reçue…

