Le journaliste et écrivain Pierre Bellemare est mort à l’âge de 88 ans

DECES L’homme de télévision et de radio est décédé dans la nuit de samedi à dimanche…

Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans. — JOEL SAGET

Il était le plus grand conteur de l’histoire de la radio et de la télévision. Le journaliste et écrivain Pierre Bellemare est mort ce samedi après-midi à l’hôpital Foch de Paris, a annoncé le patron d’Europe 1 ce dimanche matin. Il était âgé de 88 ans. « Pierre Bellemare, inventeur de la radio moderne, voix historique, pilier, de la famille Europe 1 nous a quittés », a tweeté le patron de la radio qui s’est dit « très ému ».

La santé de Pierre Bellemare s’était fragilisée en 2011, année où il a été victime d’un malaise cardiaque. Depuis quelques semaines, sa santé s’était affaiblie.

Producteur et animateur, homme de radio et de télévision

Né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il avait commencé sa carrière en tant que technicien à Radio Service, animant des émissions comme La Tête et les jambes, Les Dossiers extraordinaires, Histoires vraies…

Dans les années 1980, il importe le concept des émissions de téléachat et pendant 16 ans, il anime ainsi Téléshopping sur TF1. Producteur et animateur, homme de radio et de télévision, il était aussi célèbre pour ses talents de conteur qu’il a mis au service de plusieurs émissions, notamment Les enquêtes impossibles, C’est arrivé un jour et Les Dossiers extraordinaires.

Au début des années 2000, il anime notamment Les Bêtises de M. Pierre et Les histoires incroyables et Les histoires extraordinaires sur France 3, Les enquêtes impossibles sur NT1, En toutes lettres, sur France 2 et Pierre Bellemare raconte la Seconde Guerre mondiale sur Toute l’Histoire.

De nombreux hommages sur les réseaux sociaux

Après l’annonce de la mort du journaliste, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Jean-Pierre Foucault a salué un « inventeur génial à la radio et à la télé, passionné jusqu’au bout ».

Pierre Bellemare .. inventeur génial à la radio et à la télé,passionné jusqu’au bout, exemple pour des générations de jeunes talents .. Au revoir cher Pierre ..

Vous êtes formidable !

( émission à succès inventée par lui pour venir en aide aux démunis ..) — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) May 27, 2018

Le journaliste Pierre Lescure a salué « une vie d’histoires racontées comme personne (…) une vie de création et de projets ».

Une vie, une vie de télé et de radio, une vie d’histoires racontées comme personne, de sa voix reconnaissable entre toutes, une vie de création et de projets, une vie d’homme. Et nous, toute vie avec toi, Cher Pierre Bellemare... pic.twitter.com/fum5yQZwLB — Pierre Lescure (@pierrelescure) May 27, 2018

Jean-Luc Reichmann a quant à lui parlé d'« un conteur inénarrable d’une très grande générosité ».