VIDEO. Marée populaire: «J’ai voté pour Macron au second tour, je suis là parce que j’ai de l’amertume»

Alain, Anna et Gaël à la — M.F / 20 Minutes

« Les fainéants ripostent ». Alain, Anna et Gaël, ont eux-mêmes tagué leur grande banderole pour l’occasion. Les trois amis âgés de 23 à 28 ans attendent tranquillement que le cortège de la « Marée populaire » se mette en route, gare de l’Est à Paris. Ce samedi, ils sont venus clamer leur mécontentement. Un mot pour résumer leur ressenti en ce moment ? « L’amertume ».

« J’ai voté pour Emmanuel Macron au second tour parce que je pensais qu’il y avait un socle de valeurs », explique Alain. « Il avait dit qu’il ferait comme Angela Merkel, mais sa politique migratoire est une arnaque et pour le reste, il agit en faveur des plus favorisés. »

Ils sont chauds les cheminots

Un peu plus loin sur le côté, Valérie, technicienne de labo, est venue représenter le personnel de l’hôpital de proximité de Vitry-le-François (Marne). Sa pancarte indique que son centre hospitalier est « à l’agonie ». « On ferme les services les uns après les autres. Les conditions de travail sont tellement compliquées que l’on n’arrive plus à recruter, on est en sous-effectif. Or si on ferme les petits hôpitaux, on va engorger les plus grand. On arrive au bout du système. »

«#Macron n'a aucune compassion vis à vis des patients et du personnel de santé», Valérie, représentante du personnel de l'hôpital de proximité de Vitry le François. #MareePopulaire pic.twitter.com/PiBlnhX4ew — Marie dfou (@Mariedfou) May 26, 2018

15h15, la tête du cortège gare de l’Est se met enfin en marche. L’ambiance est festive : fanfare, concerts, marionnettes, slogans… Au milieu, un petit groupe en gilet orange se montre particulièrement motivé pour mettre l’ambiance : « Et ils sont chaaaauds ! Et ils sont chaaaaauds ! Et ils sont chauds les cheminooooots ! » « Les AG de toutes les gares de Paris se sont rassemblées pour faire une collecte de fonds qui seront redistribués aux différentes caisses de grève », explique Vincent, aiguilleur, au milieu des cliquetis des tirelires qui s’agitent.

Les #cheminots des AG de toutes les gares de #Paris se sont regroupés à la #MareePopulaire pour collecter des fonds (reversés aux caisses de grève). Et ils sont ultra motivés! pic.twitter.com/B3teDgHQKz — Marie dfou (@Mariedfou) May 26, 2018

Mais l’objectif principal du jeune homme de 28 ans n’est pas la collecte d’argent. « Je suis pour que l’on rassemble les combats de chacun. Ça fait du bien dans ce genre de manifestation de voir les autres luttes et de rencontrer des personnes avec d’autres combats. On s’entraide. »

Tous rassemblés

Effectivement, il suffit d’adresser la parole à quelques manifestants pour se rendre compte que, si chacun vient défendre un intérêt individuel ou une idée qui lui est chère, la plupart est aussi là pour soutenir les autres dans leurs combats. C’est par exemple le cas de Sonia. Si la pancarte de cette maman traduit un engagement écologique certain, elle clame sans retenue son soutien aux cheminots. « Il faut qu’ils tiennent je les soutiens énormément. Il ne faut surtout pas privatiser la SNCF, je vis à Londres et c’est un système qui ne marche pas ! »

«Toutes les réformes individuelles du gouvernement vont dans la même logique libérale. C'est pour ça qu'on est tous rassemblé», Maël, étudiant en chimie, venu avec sa maman à la #MareePopulaire de #Paris pic.twitter.com/j182PWtxtG — Marie dfou (@Mariedfou) May 26, 2018

« En fait, toutes les réformes du gouvernement et qui impactent chacun, vont dans la même logique libérale qui ne vise que le profit. C’est pour ça qu’on est tous rassemblés, analyse son fils Maël alors qu’ils arrivent place de la Bastille, point d’arrivée de la Marée populaire. Aujourd’hui à cette manifestation, on sent que les gens en ont vraiment marre. »

Violent

Comme Valérie, enseignante venue avec sa fille et son petit-fils de 5 ans. « Je ne pensais pas qu’au bout de seulement un an de mandat cela serait aussi violent. On nous demande toujours plus et on nous donne très peu en retour. On était aussi à la Fête à Macron. C’est important de venir et de transmettre nos valeurs sociales aux plus jeunes. Il faut se mobiliser : il ne nous reste que ça… »

