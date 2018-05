Orages: Vingt-et-un départements de l’ouest de la France placés en vigilance orange

Image d'illustration - Orage — AFP

Météo France appelle à la prudence. Vingt-et-un départements ont été placés ce samedi en vigilance orange aux orages dans l’ouest et le sud-ouest de la France. Les départements concernés sont la Charente et la Charente-Maritime, la Dordogne, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le département de Maine-et-Loire, la Mayenne, l’Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Un « épisode orageux important » est ainsi attendu sur la façade atlantique de l’Hexagone, du Pays basque à la Nouvelle-Aquitaine. L’organisme de prévision météorologique prévient dans son bulletin national que « cette situation fortement orageuse nécessite une vigilance particulière ».

Des orages parfois « violents »

En fin de matinée, de nouveaux orages vont remonter du sud sur les Pyrénées Atlantiques, puis s’étendent progressivement des Landes vers la Charente-Maritime, puis dans l’après-midi vers le reste de Poitou-Charentes et l’ouest du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Les premiers orages sont attendus dès 10h ce samedi, pour une fin de phénomène pour le moment prévue vers 22h.

« Ces orages seront parfois violents avec de fortes averses pouvant donner 20 à 40 mm en moins d’une heure » ainsi que de la grêle, précise Météo France.