Marseille: Gérard Collomb en visite surprise dans un commissariat des quartiers Nord

Gérard Collomb, ministre de l’intérieur a fait une visite éclair dans un commissariat des quartiers Nord, avant de se rendre dans la cité de la Busserine.

Un commando avait semé la terreur dans cette cité des quartiers Nord, lundi.

Il a promis de faire régner l’Etat de droit dans tous les quartiers.

Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, a profité de sa présence dans le Sud-Est pour faire une visite éclair dans un commissariat des quartiers nord de Marseille. Il a promis de faire « régner l’Etat de droit dans tous les quartiers » trois jours après l’irruption d’un commando armé dans une cité voisine.

« L’Etat de droit doit régner partout, je veux saluer le sang-froid de la police », a déclaré Gérard Collomb, lors de sa visite dans un commissariat du 15e arrondissement de Marseille jeudi soir, suivi d’un tour, en voiture de la Bac, dans la cité de la Busserine.

« Partout force reste à la loi »

L’irruption d’une dizaine d’hommes armés de kalachnikov, lundi après-midi dans cette cité, au cours duquel un homme pourrait avoir été enlevé, est « totalement inadmissible », a ajouté le ministre. La police a été mise en joue et n’a pu arrêter les malfaiteurs.

L'improbable "descente" de @gerardcollomb dans un snack de la Busserine à #marseille, trois jours après l'opération commando. "Vous leur direz que je suis venu, hein, et que je m'intéresse à eux", a-t-il demandé au patron. Compte-rendu à lire dans votre journal @laprovence pic.twitter.com/diQdAL1ME5 — Romain Capdepon (@RomainCapdepon) May 25, 2018

« Nous allons réagir et montrer que partout force reste à la loi », a-t-il poursuivi, alors que l’opération commando, analysée par les enquêteurs comme une probable intimidation entre trafiquants de drogue, a été filmée par un riverain et a suscité depuis de nombreuses réactions politiques. Le ministre a promis des renforts de police, et de détacher une unité de CRS supplémentaire, après avoir participé à une réunion avec le préfet de région et des responsables policiers.

« Je demande à la population d’être derrière les policiers »

L’action policière a été renforcée à plusieurs reprises, et de nombreux réseaux démantelés, mais sans parvenir à juguler le trafic, qui gangrène de nombreuses cités déshéritées et nourrit la violence.

« Je pense aux mères qui auraient pu être victimes de ces tirs. Je demande à la population d’être derrière les policiers. Marseille est une ville qui a un grand avenir à condition que l’on vienne à bout de ces phénomènes de bande », a encore ajouté le ministre.

La mairie de Marseille en a profité pour balayer les accusations d’avoir abandonné les quartiers nord à leur sort, et demander « plus de moyens » à l’Etat. Premier adjoint au maire LR Jean-Claude Gaudin, Dominique Tian a tenu lors de la visite « à réaffirmer l’engagement de la ville en faveur des quartiers Nord ». Au gouvernement de prendre désormais « toutes les mesures qui s’imposent », a-t-il ajouté, dans un communiqué.