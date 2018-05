C'est l'heure du BIM: Sommet Trump-Kim annulé, soupçons de trahison à la DGSE et référendum en Irlande

Donald Trump et Kim Jong-un doivent se rencontrer le 12 juin. — MANDEL NGAN / AFP / KCNA VIA KNS

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

On nage en plein roman d’espionnage. Deux ex-agents des services secrets français ont été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Ces deux ex-agents de la DGSE, aujourd’hui à la retraite, et l’épouse de l’un deux, sont poursuivis pour des « agissements d’une extrême gravité », a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué. Ils ont été mis en examen le 22 décembre 2017 et deux d’entre eux sont depuis en détention provisoire, a indiqué une source judiciaire à l’AFP.

Coup de bluff pour faire pression sur Kim Jong-un ou coup de poker pour sauver la face, l’avenir le dira. Alors que Donald Trump a décidé, à la surprise quasi-générale – y compris celle de Séoul et de Tokyo – d’annuler le sommet de juin prochain, Pyongyang a dénoncé vendredi une décision « extrêmement regrettable ». Si la Corée du Nord assure être toujours ouverte au dialogue, Van Jackson, maître de conférences à l’université Victoria de Wellington et expert de la région Asie-Pacifique, avertit : « On risque de reparler de guerre préventive ».

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h ce vendredi matin et ne fermeront qu’à 22h ce soir. Près de 3,5 millions d’Irlandais sont appelés à se prononcer pour ou contre la libéralisation de l’avortement.

Après une campagne sous tension entre partisans et opposants de l’avortement, le « Oui » à la suppression de l’interdiction constitutionnelle de l’IVG semble en tête des intentions de vote. Cependant, le nombre d’indécis reste élevé dans ce pays de tradition catholique et le taux de participation est difficile à estimer.