Météo: Votre week-end sera beau et chaud, malgré quelques orages

VOILA L'ETE Ce week-end, la météo chaude et ensoleillée sur toute la France donnera un avant-goût des vacances d'été...

Un homme joue au frisbee sur la plage, au Croisic, le 6 mai 2018. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Le soleil vient s’installer sur l’ensemble du pays ce week-end. Malgré quelques averses orageuses, la fin de semaine s’annonce chaude et ensoleillée sur l’ensemble du pays, selon Météo France.

Les températures vont grimper ce week-end, sous l’effet d’une dépression portugaise qui aspire l’air chaud en provenance du Maghreb, explique Météo France. Ces températures (très) clémentes devraient s’installer progressivement sur l’ensemble du pays. Attention : ce pic de chaleur sera bref, et les orages viendront faire baisser les températures dès lundi.

Vendredi, le temps sera doux et sec sur la majeure partie du pays. Une dégradation orageuse viendra du nord-ouest et se dirigera vers le centre-ouest du pays. Les températures seront en hausse avec 28 degrés à Paris, 29 à Bordeaux et 31 à Clermont-Ferrand.

Des pics de chaleur habituels

La hausse devrait se poursuivre tout le week-end, avec des températures de 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Seules quelques averses viendront perturber vos balades au soleil sur l’ouest du pays. L’après-midi, les températures au nord devanceront le sud avec 29 degrés prévus (contre 28 au sud).

A Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Metz et Dijon, vous flirterez avec les 30 degrés. Cette hausse soudaine des températures n’est pas inhabituelle, selon Météo France, qui affirme que ces pics sont réguliers depuis une dizaine d’années.